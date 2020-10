Filme ‘A Gruta’, dirigido por Arthur Vinciprova, estreia na Amazon Prime Video

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 18:29 horas

Sul Fluminense – O longa-metragem “A Gruta”, dirigido por Arthur Vinciprova, estreia nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, com janela mundial, através da plataforma de streaming Amazon Prime Video. Produzido por Venkon Produções e Promax Produções e distribuído pela DT filmes, o longa é um Amazon Exclusive e terá sua exibição de forma exclusiva na plataforma em mais de duzentos países.

“A Gruta” é a grande aposta da Amazon Prime para o Halloween, por se tratar de um filme de terror sobrenatural inteiramente produzido no Brasil, que tem como protagonista a atriz Carolina Ferraz. Carolina interpreta a freira Helena, personagem bastante diferente do que estamos habituados a ver em seu leque de trabalhos e divide a cena com Arthur Vinciprova que interpreta Jesus, jovem sobrevivente de um desmoronamento. No elenco também está a atriz Nayara Justino, que interpreta Ana, esposa de Jesus na trama. Além das cenas de tensão, sustos e efeitos visuais, o longa aposta na história dramática sobre a busca pela fé. O filme foi rodado em Carrancas (MG), Resende (RJ) e também no Rio de Janeiro.

O longa conta com a participação especial do grande ator e dublador Pietro Mário, em seu último personagem (Pietro Mário faleceu em meados de 2020) e completando o elenco, os atores Luciene Martes, Jhenifer Emmerick, Fábio Soares e Mônica Izidoro.

Sinopse

Após grave acidente em uma gruta interditada, um jovem rapaz se torna o único sobrevivente. No local foram encontrados, além dele, quatro corpos. A perícia indica que esse mesmo jovem assassinou brutalmente seus amigos, esposa e a guia de turismo. Em estado grave, o rapaz nega os assassinatos e recusa-se a colaborar com a polícia. Certo de que sua esposa foi possuída por uma força demoníaca, ele pede ajuda a uma madre.