Filme Maputo Nakuzandza ganha prêmio Especial do Júri do Festival de Cinema do Rio

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 10:53 horas

O longa conta com a participação do cineasta de Volta Redonda, Bruno Teodoro

O longa Metragem Maputo Nakuzandza foi vencedor do prêmio Especial Júri da 24ª edição do Festival de Cinema do Rio, considerado uma das principais mostras de cinema do calendário mundial e uma das maiores vitrines de produções brasileiras.

O filme conta com a participação do Cineasta volta-redondense, profissional e voluntário do Instituto Dagaz, Bruno Teodoro. Formado na UFF (Universidade Federal Fluminense), ele assina a montagem longa com a jovem cineasta Ariadne Zampaulo, também formada em cinema pela UFF.

Maputo Nakuzandza narra um dia em Maputo, capital de Moçambique. A observação de fragmentos da vida de diferentes personagens se mistura entre ficção e documentário, performance e fabulação, tudo encadeado pelo som de uma rádio local. Nesta ponte Brasil-africa, Ariadne Zampaulo incorpora a dança e a encenação ao cotidiano, conduzindo um olhar que se fascina pelas paisagens, os gestos e os pequenos momentos da vida.

Produção: Ariadine Zampaulo, Maria Clotilde Guirrugo, Bruna Epiphanio; Roteiro: Ariadine Zampaulo, Maria Clotilde Guirrugo; Elenco: Sabina Tembe, Fernando Macamo, Luis Napaho, Silvana Pombal, Eunice Mandlate, Malua Saveca, Paulo Zacarias, Salvado Mabjaia, Domingos Bié, Maria Clotilde Guirrugo; Direção de Fotografia: David Gross; Montagem:Bruno Teodoro, Ariadine Zampaulo e Som: Isadora Torres

QUEM É A CINEASTA QUE VEM SE DESTACANDO COM O FILME

Ariadine Zampaulo é bacharel em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Morou em Maputo, Moçambique, onde estudou e pesquisou a história e prática cinematográfica local. Nesse período também trabalhou como curadora, montadora e dirigiu seu primeiro filme, “Maputo Nakuzandza” (2021). Atualmente segue com parcerias em projetos de Moçambique, tem trabalhado como montadora em produções do interior paulista, e faz edição de vídeos para a Escola do Olhar do Museu de Arte do Rio.