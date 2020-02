Filme sul-coreano ‘Parasita’ faz história e ganha o Oscar 2020

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 09:47 horas

Ele conquistou ainda outras três categorias

Los Angeles – O longa sul-coreano “Parasita” fez história na cerimônia do Oscar, ontem (9), em Los Angeles, ao se tornar a primeira película em língua estrangeira a obter a premiação de melhor filme, conquistando ainda outras três categorias, incluindo a de melhor diretor. As informações são da Agência Brasil.

Nenhum filme estrangeiro jamais havia conquistado a premiação máxima nos 91 anos da academia de cinema.

“Parasita” é uma comédia sarcástica sobre uma pobre família que reside em Seul, na Coréia do Sul, e que alcança um status de classe média alta. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme foi aclamado por ilustrar a divisão social existente na Coreia.

A película também conquistou premiações de melhor roteiro original e de melhor filme estrangeiro.

Enquanto isso, Kazu Hiro, nascido no Japão, ganhou seu segundo Oscar na categoria maquiagem e cabelo, por seu trabalho em Bombshell. O filme aborda casos de abuso sexual na emissora de TV Fox News.

O primeiro Oscar da 92ª edição dos prêmios da Academia de Hollywood foi entregue a Brad Pitt como melhor ator secundário, pelo desempenho em “Era Uma Vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino.

O ator Tom Hanks, pelo desempenho em “Um Amigo Extraordinário”, Anthony Hopkins, em “Dois Papas”, Al Pacino, em “O Irlandês”, e Joe Pesci, eram os outros quatro candidatos.

Como foi

A entrega do Oscar de melhor ator secundário abriu a cerimônia de celebração da indústria cinematográfica norte-americana, em Los Angeles, uma solenidade de novo sem apresentador e com Joker, de Todd Phillips, reunindo onze indicações, o maior número da noite, entre as quais as de melhor filme, melhor realizador e melhor banda sonora.

Joker foi seguido de perto por “O Irlandês”, de Martins Scorsese, “Era uma Vez… em Hollywood”, Quentin Tarantino, e “1917″, de Sam Mendes, com dez indicações cada, entre as quais, as categorias de melhor filme e melhor realização.

A produção brasileira “Democracia em vertigem” não venceu na categoria documentário. O ganhador neste quesito foi “Indústria americana”, de Julia Reichert e Steven Bognar.

A 92ª edição do Oscar foi realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, na Califórnia.

Confira todos os vencedores do Oscar 2020:

Fonte: AdoroCinema

MELHOR FILME

Parasita

MELHOR DIREÇÃO

Bong Joon Hoo – Parasita

MELHOR ATOR

Joaquin Phoenix – Coringa

MELHOR ATRIZ

Renée Zellweger – Judy – Muito Além do Arco-Íris

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brad Pitt – Era uma Vez Em… Hollywood

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Laura Dern – História de um Casamento

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Parasita

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Jojo Rabbit

MELHOR ANIMAÇÃO

Toy Story 4

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Parasita

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Indústria Americana

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Era uma Vez Em… Hollywood

MELHOR FOTOGRAFIA

1917

MELHOR FIGURINO

Adoráveis Mulheres

MELHOR MAQUIAGEM

O Escândalo

MELHOR MONTAGEM

Ford vs Ferrari

MELHOR TRILHA SONORA

Coringa

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman

MELHORES EFEITOS VISUAIS

1917

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Ford vs Ferrari

MELHOR MIXAGEM DE SOM

1917

MELHOR CURTA-METRAGEM

The Neighbor’s Window

MELHOR CURTA-METRAGEM – ANIMAÇÃO

Hair Love

MELHOR CURTA-METRAGEM – DOCUMENTÁRIO

Learning to Skateborad in a War Zone (If You’re a Girl)