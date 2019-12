Fim de ano em Angra dos Reis terá shows com Cláudia Leitte, Michel Teló, Molejo e Melim

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 10:30 horas

Festa na Praia do Anil começa no dia 29 de dezembro e só termina no dia 4 de janeiro

Angra dos Reis – Angra dos Reis vai se despedir de 2019 e dar as boas-vindas ao novo ano em grande estilo. Diversos artistas de renome nacional vão se apresentar, no palco montado na Praia do Anil, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro. A programação vai do sertanejo de Michel Teló, passando pelo axé de Claudia Leitte, o pagode irreverente do grupo Molejo até chegar ao pop do Melim, que mistura MPB, surf music, indie rock e reggae.

A festa, promovida pela prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra, começa no dia 29 de dezembro (domingo) com Michel Teló. O cantor sertanejo e jurado do The Voice apresentará hits como “Casal Modão” e sucessos como “Ai Se Eu Te Pego”, “Humilde Residência” e “Beijo, Me Liga”.

Sucesso nos palcos e na TV como jurada do The Voice Kids, da Rede Globo, Cláudia Leitte será a responsável por levantar o público no dia 30 de dezembro (segunda-feira). A cantora iniciou sua trajetória em 2001, como vocalista da banda Babado Novo, mas, desde 2008 segue em carreira solo. Dona de vários sucessos, entre eles “Amor Perfeito”, “Extravasa” e “Bola de Sabão”, a artista vai apresentar ainda hits mais recentes como “Baldin de Gelo” e “Bandera”.

A noite da virada será animada pelo cantor Alecsandro Rios que vai apresentar um repertório eclético, o que promete agradar àqueles que forem passar o Réveillon na Praia do Anil e receber 2020 com uma grande queima de fogos.

Já no primeiro dia de 2020, 1º de janeiro (quarta-feira), após a chegada da Procissão Marítima, a festa do mar vai se transportar para a areia da Praia do Anil com o show do grupo Molejo. Com vários hits, o Molejão promete colocar todo mundo para dançar e cantar.

Depois de uma pausa nos dias 2 e 3, a cidade volta festejar em 4 de janeiro (sábado) ao som do grupo Melim, formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela. O show dos donos de sucessos como “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo” vai acontecer também na Praia do Anil e fará parte da programação de fim de ano e do aniversário de Angra dos Reis, que completará 518 anos em 6 de janeiro.

A festa também vai rolar no fim de ano, na Praia do Abraão, na Ilha Grande, onde o principal destaque já está confirmado, será a banda de rock Detonautas, que vai se apresentar no dia 30 de dezembro.

Programação de fim de ano na Praia do Anil:

– Dia 29/12 – Domingo

20h – DJ Jacaré

21h30 – Diego Sobral

23h30 – Michel Teló

– Dia 30/12 – Segunda-feira

20h – DJ Beto Vieira

23h30 – Claudia Leitte

– Dia 31/12 – Terça-feira

20h – DJ Andre LR

21h30 – Nosso Som

23h30 – Alecsandro Rios

– Dia 1º/01 – Quarta-feira

15h – Dado Viana

18h – Molejo

– Dia 4/01 – Sábado

20h – DJ Bozz

21h30 – Banda Sereno

23h30 – Melim

Programação de fim de ano na Praia do Abraão:

– Dia 28/12 – Sábado

DJ Júnior Oliveira

DJ Tangerina

Banda Ploc

– Dia 29/12 – Domingo

DJ Júnior Oliveira

DJ Marky Mixx

Banda da Ilha

Afrojazz

– Dia 30/12 – Segunda-feira

DJ Júnior Oliveira

DJ Marky Mixx

Tacy de Campos

Detonautas

– Dia 31/12 – Terça-feira

DJ Júnior Oliveira

DJ Erik Skratch

Coverdose

– Dia 1º/01 – Quarta-feira

DJ Júnior Oliveira

DJ Marky Mixx

DJ Rick

Aniversário de Angra dos Reis terá tradicional corte do bolo, queima de fogos e show

E você acha que as festas vão acabar com a chegada de 2020? Em Angra dos Reis, não! Na cidade da Costa Verde as comemorações vão até dia 6 de janeiro, quando a cidade completará 518 anos. Uma programação especial está sendo organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio e TurisAngra.

No dia 5 de janeiro (domingo) a programação muda de endereço e passa para o Centro da cidade. Às 19h30 acontece a largada da tradicional Corrida dos Santos Reis, com início e fim na Rua Historiador Alípio Mendes, em frente à Praça Zumbi dos Palmares. As 600 vagas disponibilizadas já foram preenchidas por atletas que aguardam ansiosamente pela prova

A festa continua no dia 5 de janeiro, também na Praça Nilo Peçanha, em frente à prefeitura. Às 22h acontecem as apresentações das folias Luz Divina e João Alves Filho. Em seguida, às 23h30, tem a banda do Colégio Naval e, meia-noite, haverá o tradicional corte do bolo e a queima de fogos anunciando os 518 anos de Angra. O grupo de pagode Inspirasamba vai encerrar a noite festiva, a partir da 0h10, na Praça Zumbi dos Palmares.

No dia 6 de janeiro, aniversário de Angra dos Reis, as comemorações começam bem cedinho, às 6h, com a alvorada festiva, na Praça da Matriz, seguindo para a Praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, onde a banda do Colégio Naval se apresentará. Às 8h, será servido um café da manhã na comunidade com a cerimônia de hasteamento das bandeiras. Fechando as festividades, às 10h, vai ser celebrada a Missa Festiva pelos 518 anos da cidade, na Igreja Matriz.

Programação do aniversário de Angra:

– Dia 04/01 – Sábado – Praia do Anil

20h – DJ Bozz

21h30 – Banda Sereno

23h30 – Melim

– Dia 05/01 – Domingo (Praça Nilo Peçanha / Praça Zumbi dos Palmares)

19h30 – Corrida Dos Santos Reis – largada e chegada na Rua Historiador Alípio Mendes (em frente à Praça Zumbi dos Palmares)

22h – Folia Luz Divina e Folia João Alves Filho

23h30 – Banda do Colégio Naval

0h – Tradicional corte do bolo e queima de fogos

0h10 – Inspirasamba

– Dia 06/01 – Segunda-feira

6h – Alvorada Festiva – Igreja Matriz seguindo para a Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

8h – Café da manhã na comunidade do Morro do Carmo

10h – Missa Festiva, na Igreja Matriz