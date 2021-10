Final de semana terá 19° Edição do Piraí Fest Paladar

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 12:01 horas

Piraí – Com programação gratuita, a 19º edição do Piraí Fest acontece de 22 a 24 de Outubro de 2021 e contará com atrações gastronômicas, prêmios, shows, entrevistas, aulas online, workshops, artesanato e muita interatividade. A programação poderá ser vista de 13:30 às 23:00 através do site oficial www.piraifest.com.br .

Seguindo as orientações do poder público, e respeitando as normativas em vigência, o evento está organizado para o universo online e com público presencial restrito. A programação completa, os atalhos para acessar os conteúdos ao vivo, janelas para rever os programas passados, promoções e sorteios poderão ser encontradas no site oficial. Além deste, o público poderá participar do Degusta Piraí e concorrer a uma degustação das receitas que passarem pelo festival através do Instagram do evento, @piraifest_oficial.

A programação começa diariamente às 13:30 com a Cozinha Show, comandada pelo chef e apresentador Dalton Rangel, e que destaca uma programação com chefs nacionais, como Conceição Neroni e Nathallie Casagrande, e internacionais, como o chef português Vitor Sobral, que apresenta o quadro Receitas Além do Mar.

A partir das 18:30 há programação musical com shows de músicos da cidade de Piraí e de artistas convidados como Renato Teixeira, Capital Elétrico e Nilze Carvalho. Além do conteúdo ao vivo, há entrevistas e chamadas documentais que estão sendo preparados para compor a programação e valorizar as frentes culturais, educacionais e comerciais do município de Piraí. A programação ainda conta com a premiação do concurso gastronômico.

O Concurso Gastronômico terá cobertura especial durante toda programação, haverá possibilidade de Delivey para provar os pratos participantes e ter acesso a votação popular Online.

Entre os principais eventos de gastronomia e cultura do país, o 19° Piraí Fest Saber & Sabores acontece de 22/10 a 24/10 de 2021, 100% online e 100% seguro.