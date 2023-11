Flumisul terá cinco shows durante os quatro dias de evento - Diário do Vale

Barra Mansa – A maior feira de negócios do Sul Fluminense, a Flumisul, está de volta em 2023. Ela acontecerá do dia 22 a 25 de novembro, no Parque da Cidade, no Centro. No evento, um palco será montado e contará com shows que vão embalar o público durante a Feira. Serão cinco artistas que prometem um repertório variado, atendendo diferentes gostos.

Na programação estão: na quarta-feira (22), dia de abertura, a dupla Julinho Marassi e Gutemberg se apresenta; na quinta-feira (23) é dia da cantora Cecília Reis; na sexta-feira (24) sobem ao palco os cantores Dinho e Rodrigo Gavi; para encerrar, sábado, dia 25, é a vez do cantor Vitão. As atrações são promovidas pela Prefeitura, através da Fundação Cultura.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a importância de trazer shows para uma Feira que já é tradição na cidade e fomenta a economia, contribuindo para valorizar os artistas do município. “A Flumisul é um evento esperado por várias empresas e a data já é visada no calendário da cidade. Proporcionar dentro desta feira shows que animam as pessoas e criam um network é muito importante para os artistas e também para cultura local”, frisou.

Flumisul

Já em sua 22ª edição, a Flumisul tem como objetivo expor marcas, gerar relações interpessoais e fomentar a economia municipal, bem como de toda região Sul Fluminense. Para este ano, um dos grandes momentos será o lançamento do novo Condomínio Industrial de Barra Mansa, que vai funcionar na área da antiga Edimetal, às margens da Rodovia Presidente Dutra, e contribuirá diretamente para o desenvolvimento econômico do município.

A Feira já conta com 100% dos estandes vendidos e irá reunir as melhores empresas dos setores metalmecânico, agronegócio, construção civil, comércio varejista e outros.