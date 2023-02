Frejat se apresenta no Sesc Verão RJ 2023 em Paraty este fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 21:08 horas

Paraty – O Projeto Sesc Verão chegou à Costa Verde com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família. Neste fim de semana, entre 3 e 5 de fevereiro, Paraty é quem receberá a agenda, que inclui eventos literários, esportivos, ambientais, gastronômicos e musicais, entre outros. Os eventos acontecem nas praias do Pontal e de Jabaquara.

Na abertura, já na sexta (3/2), o carnaval chegou à cidade: uma fanfarra fez um cortejo convidando o público a pular, brincar e se divertir como em blocos de rua, a partir das 18h. Quem se apresenta por lá no sábado (4/2) é o cantor Frejat, às 21h, na Praia do Pontal. A música toma conta do ambiente também uma Batalha de Hits, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a partir das 10h, na Praia da Jabaquara.

Uma apresentação esportiva de beach tennis com o atleta Gui Prata acontece no sábado (4/2) às 14h. E no domingo (5/2), às 14h, é dia de frescobol com Vinícius Lira e Luiz Negão, ambos na Praia da Jabaquara. Espaços voltados para a família, crianças e eventos sobre conscientização sobre autismo, atividade de proteção ao meio ambiente e oficinas de comida também fazem parte da agenda.

Com a mensagem “O verão é para todos!”, o projeto promove programação gratuita e acessível, que inclui outros shows, apresentações de circo, sessões de cinema e torneios de diferentes modalidades esportivas e culturais.

Além de atividades nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, praças e parques, o evento inova este ano ao levar o melhor do verão para dentro de shopping centers e de Vilas Olímpicas. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

“Parabenizo os idealizadores desse projeto pela importância que tem. Não é só um evento, são muitos legados para o município após o evento, traz para a região uma grande movimentação na economia, tanto para o comércio e para a população. Traz lazer, saúde, esporte, recreação, entretenimento e isso é muito importante para as cidades. Agradeço ao presidente Queiroz e à diretora Regina Pinho em trazer e fazer o melhor para o nosso estado. O Sesc Verão beneficia todas as categorias da Costa Verde”, comemora Essiomar Gomes, presidente do Sicomércio Costa Verde.

Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Além deste fim de semana em Paraty, também há programação em Mangaratiba entre os dias 10 e 12 de fevereiro.