Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 10:42 horas

Mostra de entrada gratuita poderá ser visitada de terça a sexta, das 10h às 16h

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda(FCCMM), continua incentivando a cultura em Resende, e com esse objetivo iniciará na próxima terça-feira, dia 06 de julho, a exposição ‘Top 20 – Itaú Cultural’, no Museu de Arte Moderna de Resende. A mostra reúne obras que foram doadas para o acervo do museu resendense, que completou 70 anos em 2020.

A exposição Top 20 – Itaú Cultural apresenta uma seleção de obras que entraram para o acervo do MAM de Resende por meio da doação do Itaú Cultural, mediada pelo programa de doação de bens culturais promovido pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, em 2018. São 20 gravuras inéditas entre litogravura, xilogravura, serigrafia e gravura em metal.

De acordo com o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan, esta exposição é uma grande oportunidade de conhecer as obras que chegaram para encorpar o acervo do MAM.

– A exposição está sendo preparada com todo cuidado para receber pessoas de todas as idades. Nosso museu tem uma importância muito grande por promover o acesso gratuito da população à cultura. Temos um acervo riquíssimo e temos um dos poucos museus de arte moderna do estado. Há muita história e riqueza cultural envolvida no MAM. Esperamos que nossa população aproveite mais essa exposição. E, claro, com os devidos cuidados com a pandemia – comentou o presidente Thiago Zaidan.

Na exposição que será aberta no Museu de Arte Moderna, o público poderá conhecer trabalhos dos artistas Angela Maino, Inácio Rodrigues, Lyria Palombini, Silvio Oppenheim, Sonia Von Brusky e Z’ Figueiredo. A mostra tem curadoria da museóloga Tatiana Avelino e poderá ser visitada a partir de 6 de julho, de terça a sexta, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Durante a visita, o público deverá usar máscara, manter o distanciamento e higienizar as mãos na entrada do museu.

A gravura é uma linguagem visual produzida a partir de uma matriz que pode ser madeira, metal, pedra ou tecido stencil. A gravura tradicional, por ser um produto artesanal e sem interferência direta de computadores ou impressoras, mantém um nível maior de qualidade. A gravura tradicional já é produzida há centenas de anos. Grandes nomes das artes plásticas mundial produziram gravuras em sua trajetória artística.