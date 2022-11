Fundação Confiar de Resende está com inscrições abertas para ano letivo de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 06:01 horas

Inscrições iniciam no dia 21 e seguem até 25 de novembro na sede da instituição

Resende- A Prefeitura de Resende abre na segunda-feira, dia 21 de novembro, as inscrições para as oficinas da Fundação Confiar 2023. O processo seletivo é destinado a adolescentes de 14 a 17 anos moradores de Resende, que estejam regularmente matriculados em uma escola da rede pública de ensino (seja municipal ou estadual).

Serão oferecidas as oficinas de noções administrativas, empreendedor social, educação ambiental, recreador de creche, auxiliar de sala de aula, barbearia e fotografia.

De acordo com o presidente da Fundação Confiar, Jonatas Bianquini, os interessados em participar poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 25, na sede do Confiar, localizada na Avenida Resende-Riachuelo, ao lado do Hospital Público Veterinário.

Os cadastros podem ser feitos pelo próprio adolescente de 9h30 às 16h apresentando um documento de identificação (RG ou certidão de nascimento) — com exceção do dia 24 de novembro, quando as inscrições encerrarão às 15h em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022.

– As oficinas do Confiar são uma excelente oportunidade para o início da qualificação profissional com a parte técnica das aulas. Podemos proporcionar aos estudantes um estímulo ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de possíveis habilidades que necessitam ser trabalhadas desde o início – explicou Jonatas.

É importante ressaltar que o aluno precisa ter 14 anos completos até o dia 30 de março de 2023 e não completar 18 anos antes de 1º de outubro do mesmo ano. As provas serão aplicadas em dezembro e as datas serão informadas no ato da inscrição.

Os participantes das oficinas recebem uma bolsa-auxílio de iniciação ao trabalho e aprendizado no valor de R$ 180.