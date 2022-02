Fundação Cultura Barra Mansa lança livro de poesias

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2022, 14:56 horas

Coletânea Literária conta com poemas escritos por quarenta e um escritores, a maioria da própria cidade

Barra Mansa- O pensamento poético é uma das principais marcas de identidade artística de uma cultura. Por isso, desde 2017 a Fundação Cultura Barra Mansa, por meio da Biblioteca Adelaide Franco realiza concursos de poesia com o objetivo de promover os escritores da cidade e tornar conhecidos os que estão em outras partes do mundo. Em três edições, quase sessenta poemas foram selecionados, escritos por quarenta e um escritores, a maioria da própria cidade.

O lançamento do livro Coletânea Literária Barra Mansa, será na próxima quarta-feira, dia 16, às 19h no Palácio Barão de Guapy, no centro da cidade, em uma cerimônia aberta ao público. Com tiragem de 500 unidades, cada autor receberá alguns exemplares, além de ter distribuição dirigida às bibliotecas da cidade e do Estado.

Uma ação como essa, além de estar prevista no Plano Municipal de Cultura pela Lei 4.602/2016, garante uma necessária visibilidade dos escritores de língua portuguesa, valorizando a liberdade de expressão, criação e fruição da cultura municipal, e ainda promove a cooperação e o intercâmbio cultural entre os municípios e os estados brasileiros.

No primeiro ano de concurso, mais de 550 inscrições foram realizadas de escritores de 25 estados do Brasil, e de Portugal, Irlanda, Moçambique e Japão. Na época, foram selecionados dez autores de Barra Mansa e dez de outras localidades para receberem o diploma de Mérito Professora Adelaide da Cunha Franco na categoria poesia. Em 2018, segundo ano do concurso, foram mais de 250 participantes com 300 obras inscritas. Em 2020, a edição do concurso foi realizada por meio dos recursos da Lei Aldir Blanc, selecionando apenas os poetas de Barra Mansa.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, disse que os concursos de poesia realizados nos últimos anos permitiu encontrar grandes talentos na cidade e no mundo. “É fundamental o reconhecimento e a gratidão a cada um que contribuiu em todas as edições. Estes, foram aventureiros, audaciosos, talentosos e vitoriosos. Esse resultado nos mostra que é possível atravessar por uma verdadeira revolução com as políticas públicas de cultura de Barra Mansa. Conseguimos encontrar os caminhos trilhados e as diretrizes que conduzirão nossos passos em longo prazo”.

Jean Carlos Gomes é poeta e Vice-presidente da Academia Barra-mansense de História e falou sobre a importância da publicação do livro. “Este lançamento é de extrema importância para incentivar os autores experientes, descobrir novos talentos, despertar o gosto pela escrita e principalmente fazer um fomento/intercâmbio literário entre os autores locais e além fronteiras”, destacou.

Quem também falou sobre as expectativas de lançamento do livro, foi o professor e poeta, Albinno Grecco. “É uma grande honra e um privilégio estar entre os escritores barra-mansenses e participar desta coletânea. Como membro titular na cadeira de literatura, vejo um crescimento significativo de novos poetas e fomentadores literários”, finalizou.