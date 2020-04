Fundação Cultura Barra Mansa realiza entrega de equipamentos aos grupos contemplados pelo edital fomento à capoeira

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 14:50 horas

Grupos Anjo Negro e Capoeira Tamarindo, além da Associação de Capoeira Berimbau receberam os novos equipamentos

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realizou na sexta-feira (17), a entrega de instrumentos e equipamentos de capoeira para os grupos que foram contemplados no edital “fomento à capoeira”. Os grupos Anjo Negro e Capoeira Tamarindo, além da Associação de Capoeira Berimbau foram os beneficiados com os instrumentos.

Representados pelo mestre Bingola, mestre de capoeira Guilé e o mestre Branco os representantes dos grupos receberam os novos instrumentos e equipamentos. Os mestres agradeceram a entrega e falaram sobre a importância do incentivo a prática da atividade. Segundo Branco, esse incentivo ajuda no crescimento dos grupos. “Agradeço pelo incentivo. Vamos continuar apoiando a capoeira. Esse é um começo para trabalharmos cada vez melhor”, concluiu Branco.

Os contemplados receberam um conjunto de instrumentos tradicionais de capoeira, com três berimbaus (gunga, médio e viola), um atabaque, um pandeiro, entre outros equipamentos como, caixa de som e e microfone.

O Edital de Fomento à Roda de Capoeira foi elaborado através de uma solicitação do prefeito Rodrigo Drable e publicado pela Portaria 64 de 2019, da Fundação Cultura, no Noticia Oficial n° 1.116, com o objetivo de apoiar e valorizar mais essa prática esportiva.

De acordo com o prefeito, o setor vem mostrando um grande crescimento e por isso precisa de mais apoio. “Temos mais de mil praticantes da capoeira na cidade. Em todos os bairros e distritos percebemos a presença de um grupo, seja na praça, na escola, em sede das associações, e por isso devemos fomentar e instrumentalizar, para que possam consolidar suas práticas e melhorar ainda mais suas atividades”, expressou o prefeito.