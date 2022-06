Fundação Cultura Barra Mansa vai receber a exposição ‘Tecendo Papéis’

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 11:40 horas

Cerimônia de lançamento da nova exposição na Galeria de Arte Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, acontece nesta quarta-feira, dia 29

Barra Mansa – Depois do sucesso da exposição “O Sobrevivente”, de Marcello Freire, a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) convida a todos para a cerimônia de lançamento da mostra ‘Tecendo Papéis’, da artista visual e colagista, Luma Petriz. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 29, às 19h, na Galeria de Arte Clécio Penedo, localizada no Palácio Barão de Guapy, no Centro.

Dentre as diversas técnicas de produção da artista de Volta Redonda, estão a fotocolagem, que consiste em quadros com imagens abstratas por meio de cores diversificadas. A produção é considerada uma obra única, e pensada para ser reproduzida.

Todo o trabalho é feito utilizando materiais como plástico e papelão para a construção das obras. Segundo a artista, o objetivo da exposição é contar por meio da arte um pouco de sua história. Ela conta que começou as produções apenas com uma tesoura e revista, sendo o interessante da prática a acessibilidade. “Acredito que o processo de construção aproxima as pessoas, e não se trata apenas de uma brincadeira de criança como muitos imaginam, mas que arte pode ser criada, nos conectando com a nossa criança interior”, relatou.

Luma ainda explica no que consiste a técnica: “A colagem é uma técnica democrática, fico imensamente feliz em poder compartilhar um pouco do meu trabalho com o público local”.

Sobre suas inspirações, Luma afirma que busca referência nos trabalhos de Márcia de Moraes, conhecida por seus desenhos e colagens feitos em grafite e lápis de cor, além do pintor russo, pioneiro do Movimento Abstracionista, Wassily Kandinsky.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou sobre a importância da ocupação. “Uma programação contínua de exposições na Galeria Clécio Penedo garante seu papel fundamental na difusão da arte. Cumpre duas metas importantes, a de oportunizar aos espectadores com uma ampla diversidade de linguagens e ao artista, de contar com espaço expositivo para suas produções”, finalizou.

Visitação

A exposição ‘Tecendo Papéis’ estará aberta ao público até o dia 22 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; aos sábados e domingos, das 9h às 15h. Agendamentos de grupos podem ser feitos pelas redes sociais da FCBM no local perfil @culturabarramansa. Para conhecer mais do trabalho de Luma Petriz, siga as redes sociais @atelielumapetriz.