Fundo Municipal de Cultura custeia 14 novos projetos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 18:32 horas

Angra dos Reis – A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, divulgou no Boletim Oficial, nº 1118, desta terça-feira (14), a listagem dos projetos contemplados pelo segundo edital do Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis. Dos 37 projetos inscritos, 14 foram selecionados, em dois eixos: projetos de circulação e intercâmbio, com até R$ 10 mil, e microprojetos culturais, com até R$ 5 mil, somando R$ 120 mil.

A seleção dos projetos contou com a participação de quatro representantes da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Foram avaliados o mérito, a qualidade e a relevância de cada projeto apresentado. Dentre os critérios estavam o fortalecimento da cultura local, o impacto socioeconômico e a cidadania.

– O Fundo Municipal de Cultura ainda é uma novidade. Embora há anos se fale sobre o assunto, apenas em 2019 este aporte financeiro para o desenvolvimento da cultura local saiu do papel. Isso tem chamado a atenção do Estado e, inclusive, já nos rendeu convites para ajudar outras cidades na construção da legalização cultural, em que é preciso a participação do Conselho Municipal de Política Cultural, poderes Executivo e Legislativo – disse a secretária-executiva de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

A secretária explicou ainda que, de acordo com o edital, o eixo 1 selecionaria seis projetos e o eixo 2 selecionaria 12 propostas. “Porém, durante a seleção, houve o entendimento de aumentar o número de selecionados no eixo 1, com respaldo no item 7.4 do edital, pois o eixo 2 não atingiu o número de projetos habilitados”, contou.

Em 2019, o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura liberou mais de R$ 300 mil para a produção cultural do município, contemplando 9 projetos: Concurso de Contos Alípio Mendes; Mapeamento e Difusão do Acervo Arqueológico Municipal; Capacitando com Arte; Teatro Cidadão; Circulação Borra de Café; Pintando e Bordando Angra; Visões Periféricas; Muda (Música Daqui); e Encontro de Cultura Popular na Ilha Grande (Encult). Os contratos foram assinados no dia 22 de novembro.

Projetos selecionados

*EIXO 1 – CIRCULAÇÃO DE PROJETOS:

1. Projeto: Lia e as Palavras

Proponente: Amazonas e Barbosa Produção Ltda

2. Projeto: Antes da Chuva Cair

Proponente: Richard Marx

3. Projeto: Arte Biodegradável

Proponente: Zuleide Rodrigues

4. Projeto: On The Rocks In Concert 2020

Proponente: Rodrigo Camacho

5. Projeto: Oficina de Fotografia do Autorretrato Angra dos Reis

Proponente: A3 Comunicação e Eventos LTDA

6. Projeto: Educando pela Música

Proponente: Carlos Rogério Lopes de Souza

7. Projeto: Arte e Biju

Proponente: Karoline de Carvalho

8. Projeto: Bate Rebate

Proponente: Elaine Alves de Santana

9. Projeto: Aprendendo a Bonecar

Proponente: Ana Cláudia de Souza Rodrigues

10. Projeto: Documentário MIS

Proponente: Adriana Nunes

*EIXO 02 – MICROPROJETOS:

1. Projeto: Saberes e Fazeres, Oficina de Bio-Construção

Proponente: Vitor Oliveira de Araújo Rocha

2. Projeto: O Resgate da Lenda de Nossa Senhora da Conceição como Instrumento de Transformação de Jovens e Adultos em Angra dos Reis

Proponente: Aparecida de Cássia da Silva

3. Projeto: IV Mostra de Cenas Curtas Chão de Estrelas

Proponente: Richard Marks

4. Projeto: Brincando de Circo nas Comunidades Tradicionais

Proponente: Arquisabra – Associação dos Remanescentes de Quilombos Santa Rita do Bracuí