Gacemss apresenta espetáculo infantil neste domingo

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 13:29 horas

Volta Redonda – O Teatro Gacemss apresenta neste domingo (16), o espetáculo infantil “Frozen 2”.

O espetáculo conta a história das irmãs Elsa e Anna. De volta à infância, em uma lembrança, as irmãs relembram uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendell. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Com figurinos de primeira e um grande elenco a Paixão Diversão irá surpreender com esse lindo espetáculo. Um cenário com cenários projetados encantará o público

Serviço

Dia: 16 de abril (domingo)

Horários: 11h e 16h

Local: Teatro GACEMSS – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315, Vila Santa Cecília

Classificação: Livre

Informações: (24) 3343.1770