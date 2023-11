Gacemss completa 78 anos em plena forma - Diário do Vale

Volta Redonda – Na sexta-feira (17), o Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva, o popular Gacemss, completa 78 anos de fundação. Reconhecido como utilidade pública municipal, estadual, federal e tombado por finalidade, o grêmio promove, desde 1945, a arte e a cultura em Volta Redonda e no Sul Fluminense.

“Hoje, quando olhamos para trás, enxergamos o quanto o Gacemss se tornou um ‘gigante’, um complexo cultural que é referencia em diversas áreas”, comenta a presidente do grêmio, Adriana Laureano Mussel.

Ela lembra que a ideia da criação do Gacemss surgiu a partir de um pequeno grupo que sonhava em erguer um teatro naquela que viria a ser a cidade do aço. Na década de 1940, período de construção e implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), não havia nenhuma atividade de lazer para os operários envolvidos com a obra. Foi quando a CSN decidiu estimular a criação de clubes e entidades que oferecessem opções de divertimento aos funcionários.

O apoio da CSN foi concretizado com a venda, a preço simbólico , de um terreno para que o grêmio pudesse construir sua sede e o teatro – a obra do teatro de 450 lugares só foi iniciada em 1974, sendo inaugurada inconclusa em 1981. A obra foi finalizada em 1987.

Segundo Adriana Mussel, atualmente a entidade se mantém com a renda social (uma mensalidade paga pelos associados) e com a renda imobiliária (alugueis de lojas e salas de sua propriedade). Para manter as atividades do grêmio, há o Cine Teatro Gacemss I – que passou por uma grande reforma em 2019 –, o Teatro Gacemss 2, uma biblioteca com mais de 16 mil obras, salas de aula para cursos (como os de teatro e ballet), uma galeria de arte e a sede administrativa, com secretaria, sala de reuniões e salas de apoio.

A presidente do grêmio explica que as principais atividades desenvolvidas pelo Gacemss são apresentações de espetáculos teatrais, musicais, de dança, exposições de arte, cursos , palestras, debates, difusão cultural, sessões cinematográficas recreativas e culturais e festivais, dentre outras.

Desde que foi fundando, o palco do Gacemss foi – e continua a ser – ocupado por grandes nomes do teatro, como Tonia Carrero, Paulo Autran, Irene Ravache, Eva Wilma, Othon Bastos, Paulo Betti, Paulo Goulart, Nicette Bruno, Lucélia Santos, Elizabeth Savalla, Miguel Falabella, Benvindo Sequeira, Jorge Dória, Mel Lisboa, Carolina Dieckman, Eliane Giardini, Osmar Prado, Fernanda Montenegro, Fábio Porchat, Paulo Gustavo, e Mateus Solano. Na música, destacam-se nomes como Zizi Possi, Danilo Caymmi, Juca Chaves, Hermeto Pascoal, Guinga, Tunai, Zé Geraldo, Kleiton & Kledir, Francis Hime, Roberto Menescal, Wanda Sá, entre outros.

Mas os bons momentos e grandes nomes, segundo Adriana Mussel, não ficaram no passado. Pelo contrário.“Tivemos um ano repleto de atividades diversas e nossos espaços sempre cheios de vida, criatividade e emoção. Foram muitos espetáculos teatrais e de dança, shows musicais, exposições, eventos literários, filmes, festivais, e muito mais”, comenta.

“Muito feliz de vivenciar esse crescimento e essa fase maravilhosa do nosso Gacemss”, conclui.

Veja a programação especial de aniversário do Gacemss:

Exposição “Acervo de Banalidades” de Leandro e Silva

De: 9 a 24 de novembro

Local: Galeria de Arte Cílio Bastos

Visitação: segunda a sexta – 13h às 18h

Entrada Franca

Acervo de Banalidades é a primeira individual do artista volta-redondense Leandro e Silva. Nela, o artista articula temas relacionados à memória da cidade, principalmente aquela ligada à história dos trabalhadores.

Espetáculo infantil “O aniversário de Wandinha”

Dia: 12 de novembro (domingo)

Horários: 11h e 16h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h

Valores: 70,00 (inteira) // 45,00 (promocional com 1 kg) // 35,00 (meia-entrada) // 28,00 (associados do Gacemss)

Pedra Leticia – O show

Dia: 14 de novembro (terça)

Horário: 21h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: 14 anos

Pedra Letícia é uma banda de rock cômico formada em 2005 na cidade de Goiânia, Goiás. A banda é composta por Fabiano Cambota no vocal, Xico Mendes na guitarra, Kuky Sanchez no baixo e Pedro Torres na bateria.

A banda, que começou nos botecos de Goiânia, viralizou quando, em 2007, um vídeo da música “Como que Ocê Pôde Abandoná Eu?” foi publicado no Youtube e atingiu a marca de mais de 5 milhões de acessos.

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h

Valores: 100,00 (inteira) // 80,00 (promocional com 1 kg) // 50,00 (meia-entrada) // 40,00 (associados do Gacemss)

Show ‘Para Lennon & McCartney – os Beatles e o Clube da Esquina’

Dia: 15 de novembro (quarta)

Horário: 20h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: 14 anos

Com um septeto que reúne cantores e instrumentistas apaixonados pelas eternas canções dos Beatles e do Clube da Esquina, o espetáculo musical ‘Para Lennon & McCartney – os Beatles e o Clube da Esquina’ celebra e revive essa fluida conexão entre a música destes dois verdadeiros acontecimentos da história da música.

Para além do repertório, o espetáculo traz depoimentos, imagens, causos e histórias envolvendo os homenageados de Liverpool e das Gerais.

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h

Valores:

1º lote: 90,00 (inteira) // 70,00 (promocional com 1 kg) // 45,00 (meia-entrada) // 36,00 (associados do Gacemss)

Show “Nossas Raízes” – Tambores de Aço – Fundação CSN Cultura

Dia: 17 de novembro (sexta) – Dia do aniversário

Horário: 19h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Entrada Franca

A orquestra de Tambores Aço da fundação CSN apresentará o show “Nossas Raízes”, que traz o samba raiz em sua musicalidade. Composto por 20 músicos bolsistas, oriundos do Projeto Garoto Cidadão, entre 13 e 19 anos. Com estilo próprio, o repertório é eclético, influenciado pela música brasileira, caribenha e latino-americana, mantendo viva a identidade cultural dos ex-educandos do Garoto Cidadão.

Show musical “ColdPlayers”

Dia: 18 de novembro (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: 14 anos

Criada na capital de São Paulo, a banda Coldplayers tem como objetivo fazer tributos a uma das maiores e mais revolucionárias bandas da atualidade, para satisfazer a todos que admiram e se identificam ouvindo Coldplay!

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h

Valores:

1º lote: 80,00 (inteira) // 60,00 (promocional com 1 kg) // 40,00 (meia-entrada) // 32,00 (associados do Gacemss)