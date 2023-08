Galeria de Arte do Gacemss recebe a exposição ‘Cinzas’, de Antonio Geraldo

Volta Redonda – A Galeria de Arte do Gacemss está aberta para visitação à Exposição ‘Cinzas’ do artista Antonio Geraldo, de 10 a 25 de agosto, das 13h às 18h. ‘Cinzas’ é composta por trabalhos bi e tridimensionais e mostra o resultado de um processo artístico realizado nos últimos anos da carreira de Antonio Geraldo.

“Aplico as cinzas pulverizando verniz acrílico à base de água, numa espécie de decalcação do material tendo como suporte madeira e objetos. Esta técnica comecei a desenvolver há uns 5 anos, numa época de queimadas ao redor da cidade quando as fuligens caem”, disse o artista.

Antonio Geraldo é mineiro, nascido em Coimbra em 1959, e criado em Volta Redonda, cidade onde chegou aos 4 anos. Aos 35 anos fez sua primeira exposição individual com trabalhos bidimensionais, usando terras colhidas ao redor da cidade. De lá pra cá foram mais de 40 exposições realizadas na região, em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Piraí e também Rio de Janeiro e Niterói.