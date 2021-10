Giovani Miguez lança seu novo livro ‘Em terceira pessoa e outros poemas’

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 16:27 horas

Volta Redonda – Para o público que gosta de refletir sobre temas cotidianos e sociais a próxima edição do ‘Noites de autógrafos’ será um prato cheio. No dia 22 de outubro, às 19 horas, o evento receberá o escritor Giovani Miguez com seu novo livro ‘Em terceira pessoa e outros poemas’, no Premium Café (anexo ao Gacemss 1), com entrada gratuita e exigência apenas do uso de máscara para proteção contra Covid-19.

O livro, que possui cerca de 140 páginas, traz uma roupagem mais alinhada com a nova estética poética proposta por Miguez, que lança mão de memórias e indignações sociais em seus textos para dispor aos leitores uma abertura de reflexões e pensamentos sobre o período pelo qual a humanidade está atravessando.

– Trata-se de uma obra divida em quatro partes. A primeira, “A terceira pessoa” onde o poeta reflete sobre o mundo lá fora. A segunda, “A segunda pessoa”, onde o eu poético reflete sobre o outro Eu que há nele. A terceira, “A primeira pessoa”, onde o poeta externa seus sentimentos íntimos. E, finalmente, uma quarta parte onde haicais, aldravias e poesias livres são depositadas de forma experimental e prolífera. O livro conta com prefácio do poeta e escritor José Huguenin, coordenador editorial da Academia Volta-redondense de Letras – comenta Giovani.

Segundo o escritor, a obra é um depósito de versos e sentimentos que todos nós estamos experimentando atualmente, com um momento difícil na história da civilização e também como nação. “Na poesia, o poeta faz catarse e tenta fazer uma espécie de comunhão com o mundo; o que, de certo modo, é um desejo de todos que atravessam esse momento de angustia e agonia”, argumenta.

– Minha poesia é existencial. Ora triste, ora engajada, mas sempre buscando expressar as a minha existencialidade est(ética). É de certo modo a bio(poética) de um animal que se assumiu como “animal poético” desde o início da sua produção poética. É poesia sem esmero, visceral que urra mas também sussurra – adianta aos leitores, lembrando que o atual livro é a sexta obra já publicada, e que se distancia em algumas questões das outras. “Este é a mais afinada obra com meu projeto estético em curso. Não tenho projetos de livros, escrevo poemas todos os dias, em fluxo livre e vou organizando em cadernos. Atualmente tenho dez cadernos prontos e um décimo primeiro em curso. Ao todos tenho dois mil poemas escritos e organizados nesses cadernos. Talvez publique algum no início de 2022, mas não tenho ainda nada definido.”

Esta é a segunda vez que Giovani Miguez participa com algum livro convidado pela RH Soluções Artísticas para participar do ‘Noites de autógrafos’. O autor foi o destaque da estreia da segunda temporada do evento, ocorrida no início de 2020 e agora retorna, trazendo ao público sua nova fase de escrita poética.

Uma alternativa para quem busca evento cultural ao mesmo tempo que ainda evita aglomerações.

Serviço

Noites de autógrafos – 3ª temporada – 6ª edição

Obra: Em terceira pessoa e outros poemas

utor: Giovani Miguez

Ano: 2021

Editora: Outra Margem

Número de páginas: 143

Classificação: Livre

Preço do exemplar: R$35