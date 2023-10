Golden Boys fazem show em Volta Redonda pelo Dia do Idoso

Volta Redonda – Sucesso na Jovem Guarda, os Golden Boys se apresentam nesta quarta-feira (4), às 9h30, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura das quadras, em Volta Redonda. O show acontece em comemoração aos dias Nacional do Idoso e Internacional da Terceira Idade (celebrados em 1º de outubro), além dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que visa regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O evento é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com o Governo do Estado.

Quem for à Beira-Rio poderá cantar sucessos que marcaram os anos 60, uma das épocas mais ricas e divertidas da música popular no Brasil. “Gatinha Manhosa”, “Pobre Menina”, “Cantiga por Luciana”, “Menina Linda”, “Ai de Mim”, “Namoradinha de Um Amigo Meu”, entre outras canções dos Golden Boys.

‘RJ para Todos’

Além do grupo, o evento contará com a presença de assistentes sociais e educadores sociais do programa “RJ para Todos”, da Secretaria de Estado de Governo, das 9h às 16h. A iniciativa disponibilizará, de graça, serviços como a emissão de documentos (identidade, carteira de trabalho digital, habilitação para casamento e isenções para certidões de nascimento, casamento e óbito), orientação aos direitos do consumidor e balcão de empregos. Caso a pessoa possua, é necessário levar identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento original. As senhas para os serviços serão distribuídas das 9h às 14h, ou até o término das senhas.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a ação é mais uma parceria com o Governo do Estado para transformar a vida das pessoas que mais necessitam.

“Juntos, estamos reconstruindo a nossa cidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas que mais precisam. Mais uma vez agradeço ao governador Cláudio Castro, que atende a todos os pedidos que fazemos e nos auxilia a manter a nossa cidade organizada, dando oportunidade para todos”, destacou o prefeito.