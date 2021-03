Matéria publicada em 24 de março de 2021, 12:33 horas

Rio- As secretarias de Estado de Turismo (Setur-RJ) e de Infraestrutura e Obras (Seinfra) estão realizando desde segunda-feira, dia 22, os trabalhos para o mapeamento dos locais que receberão sinalização turística no estado do Rio.

Técnicos da TurisRio e do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) iniciaram os trabalhos em Barra Mansa, no Vale do Café, estendendo para Rio Claro (foto), Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí. Os projetos serão produzidos de acordo com as demandas de cada município pelos técnicos do IEEA.

Com o cenário da pandemia da Covid-19, a necessidade de implantação das placas de sinalização das regiões, que já era importante, se tornou urgente, uma vez que o turismo de proximidade e para o interior do estado apresentou alta.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou que a implementação da sinalização turística é uma ação que consta do planejamento estratégico da sua gestão e um dos projetos de qualificação do turismo no interior para o pós-pandemia.

– Uma das reivindicações dos municípios do interior que chegou até nós foi o déficit de sinalização turística no interior do estado. Nós temos um compromisso de parceria com os municípios para ajudar a construir produtos de qualidade para serem vendidos aos turistas que vêm ao nosso estado. Melhorar o nosso poder de informação e sinalização é fundamental para termos um turismo no interior cada vez mais qualificado – afirmou Tutuca.

Já o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, reforçou o apoio da secretaria para o desenvolvimento do turismo nas regiões.

– Os projetos de sinalização serão entregues seguindo um padrão nacional. Essa é uma ação fundamental para os municípios receberem os turistas com mais facilidade e segurança. O IEEA e a Seinfra irão auxiliar o Turismo em tudo que estiver ao nosso alcance – explicou.