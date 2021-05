Rio – Para democratizar o acesso a recursos financeiros para produções culturais e garantir a recuperação econômica do setor, o Governo do Estado lançou na terça-feira (11) a Escola da Cultura RJ. O programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai oferecer cursos livres para orientar profissionais da área e o público em geral na elaboração de projetos e inscrições em editais e chamadas públicas. A primeira capacitação acontece quinta-feira (13).



– Muito atingido pela pandemia, o setor cultural ganha mais uma ajuda do governo estadual. Iremos auxiliar profissionais, agentes públicos e sociedade a entender melhor sobre a Lei Estadual de Incentivo e o Fundo Estadual de Cultura, por exemplo, para que possam concorrer nos editais de apoio ao setor. Em um ano, lançamos nove editais, que somam recursos no valor de R$ 110 milhões. Um investimento importante também para a retomada da economia fluminense – disse o governador Cláudio Castro.

Segundo a secretária de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o Governo do Estado vai fechar parcerias, acordos e convênios com instituições públicas, como o Detran, e privadas, como a Caçula, para que possam auxiliar nas qualificações. A Escola da Cultura será itinerante e vai percorrer todas as cidades fluminenses.

– A escola vai atuar no apoio aos municípios, refletindo o ato administrativo em ações por todo o Estado do Rio de Janeiro, com aumento quantitativo e qualitativo das produções culturais, com impactos na economia local, no turismo e na geração de emprego e renda – afirmou a secretária.

Primeira ação



Na primeira capacitação promovida pela Escola da Cultura, uma consultora do Senac/RJ vai destrinchar as regras dos editais de Carnaval, voltados para escolas de samba e blocos. Ao todo, serão destinados R$ 4,3 milhões para as agremiações. As inscrições podem ser feitas até dia 25 deste mês.

Para se inscrever na palestra, é preciso acessar o link https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312133773-elaboracao-de-projetos-culturais-edital-carnaval-nas-redes-rj.