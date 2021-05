Grebal realiza neste sábado mais uma edição do sarau Mestres da Poesia

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 16:13 horas

Evento em formato virtual será exibido neste sábado, dia 29, pelo Facebook

Barra Mansa – Dando sequência ao projeto “Mestres da Poesia”, o Grêmio Barra-Mansense de Letras lança mais um sarau virtual neste sábado, dia 29. Com apresentação do livro “Retalhos de Percall”, de Menulfto Nery Bezerra, diretor de patrimônio da instituição, o público poderá conferir a exibição, em vídeo, que será publicado na página do Facebook do Grebal (www.facebook.com/grebal).

Segundo o presidente, Paulo Rangel, o diferencial desta edição é a locação para gravação das poesias e músicas do sarau. “Todo ambientado na Galeria Dora de Oliveira, temos um belo cenário com obras da exposição ‘Azulejei’, do artista local Alexandre Magno Cambraia Ferreira”, explicou. E entre os declamadores das poesias, o sarau conta também com a participação do autor da obra.

“Menulfo também participa declamando seus sonetos e também cantando, com o acompanhamento do amigo e músico Abrahão Lincoln Graciosa Machado, diretor segundo tesoureiro do grêmio, que nos abrilhanta com voz e violão”, ressalta Rangel.

Na equipe de declamadores, também estão: Estélia Meg, Ceminha Guedes, Indieslay Meneguiti e Paulo Rangel. Para o apoio técnico, essa realização conta com Cida Dutra, Rita Rangel e Jorge Salvador Barbosa.

“Nesse período delicado que enfrentamos, unimos artistas da poesia, música, canto, teatro e dança para potencializar a importância da arte em nossas vidas, através do Sarau Mestres da Poesia do Grebal”, destacou o presidente.

Simplesmente Marízia

Quem acessa a página do grêmio encontra as edições anteriores dos saraus Mestres da Poesia, que permanecem para visualização, como da obra “Simplesmente Marízia”, lançado em abril, da autora Marízia Souza Magalhães de Assis.

Repleto de emoção, a narrativa da grebalista e diretora de projetos encanta a todos que leem e escutam suas poesias. E além dos participantes já mencionados, na ficha técnica, essa apresentação contou com a cantora Sandra Regina Sposti e a edição de João Pedro Barros.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal está abrindo espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: [email protected]

Visitação

A exposição de fotos “Azulejey” ficará aberta ao público durante todo o mês de junho. Os interessados em visitar podem ir ao Grebal, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h, cumprindo todas as orientações de distanciamento e segurança de prevenção ao coronavírus. A sede fica situada à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa.