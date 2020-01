Grupo Estudarte abre seu calendário anual com workshop de ritmo de corpo e voz

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 09:00 horas

Segunda temporada do ‘Pequenas Leituras’ acontece dia 16

Volta Redonda – Com menos de um mês em férias, o grupo cênico Estudarte já retorna em janeiro com boas expectativas e trazendo dois eventos concomitantes para constituição de seu novo elenco. A comédia “Mulheres Desesperadas”, um dos sucessos da trupe, foi indicada a um prêmio e, enquanto o resultado não sai, entre os dias 13 e 17 de janeiro, Rodrigo Hallvys, diretor geral do grupo, inicia um workshop de cinco dias com veteranos e aspirantes a novos integrantes para estudo e análise de ritmo de corpo e voz para leituras dramatizadas, às 19h30, na sede da RH Soluções Artísticas, em Volta Redonda.

Junto ao workshop, acontecerá a primeira edição da segunda temporada do “Pequenas Leituras”, no Premium Café Brasil (espaço anexo ao Teatro Gacemss 1), no dia 16, também às 19h30.

– Há algum tempo os integrantes do Estudarte estão propondo construção de diferentes tons de voz para cada personagem que entra em cena. E essa construção já vem a partir das leituras dramatizadas. O “Pequenas Leituras” tem sido um marco para esse experimento e vem dando muito certo – comemora Hallvys, proprietário da RH Soluções Artísticas, empresa responsável pelo Estudarte e idealizadora dos eventos.

Serão quatro noites de experimentação de gestos, ritmos e diagnósticos de movimentos feitos junto aos participantes inscritos e uma noite de apreciação no “Pequenas Leituras” para análise de resultados já alcançados por alguns dos veteranos. “O workshop se iniciará na segunda-feira, com encerramento na sexta na RHSA. Na quinta-feira acontecerá o evento no Premium Café Brasil. Ou seja, será um pacote bem redondo de experimentos e análises”.

Para o “Pequenas Leituras” os veteranos Albinno Oliveira Grecco, Lucas Goulart e Ramon Amorim estarão em cena ao lado de Rodrigo Hallvys, fazendo leitura de diversos textos escritos para o audiovisual, mas com intenções voltadas ao palco.

– Nas três edições que fizemos na primeira temporada alcançamos o público presente de uma forma muito gostosa. Vamos fazendo rodízio entre nós para as leituras e o público vai imaginando a cena acontecendo de acordo com nosso ritmo e voz. Desencadeamos várias emoções e muita gargalhada. É prazeroso para todos – detalha Hallvys.

Segundo Rodrigo, na sexta-feira o último encontro do workshop acontecerá unindo todas as técnicas propostas com leitura de pequenos textos também utilizados no evento, para que cada participante tenha ideia clara de possíveis dificuldades e caminhos de superação na aplicação de cada exercício e como o mesmo vai se tornando orgânico com a prática.

– É uma questão de experimento, aplicação, análise e praticar novamente para se desenvolver. Em tudo na vida a prática traz aperfeiçoamento e com a arte não seria diferente – finaliza.

Interessados em participar do workshop terão oportunidade de se estender à oficina de interpretação cênica de Rodrigo Hallvys a partir de fevereiro, sendo escalados para participarem de outras edições do “Pequenas Leituras”, bem como de edições do “ReVolta com poesia”, “Quase lá!”, “Dia Zen” e do “X Festival de teatro do Estudarte”, eventos que possuem programações previstas para todo o decorrer do ano. Mais informações podem ser obtidas através do site (www.rodrigohallvys.com.br).

Serviço

Workshop de Ritmo Cênico – Corpo e Voz

Dias 13, 14, 15 e 17 de janeiro, às 19h30, na sede da RH Soluções Artísticas – Volta Redonda (Rua José Moreira da Rocha, 229, Retiro)

Pequenas Leituras – 1ª edição da segunda temporada – dia 16 de janeiro, às 19h30, no Premium Café Brasil (anexo ao Gacemss I). O evento será aberto ao público, também servindo como laboratório de análise para quem estiver frequentando o workshop