Grupo Salvar realiza ‘live solidária’ nesta quarta-feira

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 15:43 horas

Iniciativa arrecadará alimentos e insumos no geral para a população necessitada

Volta Redonda – Nesta quarta-feira (22), a partir das 18h, o Grupo Salvar, composto pela AMD Brasil, Vila Lugano e pela dupla Noelle e Júnior, realizará uma ‘live solidária’ para arrecadar alimentos e insumos no geral para a população necessitada. A live será animada pela dupla Noelle e Júnior, que não vai deixar faltar música boa.

– Nos juntamos para arrecadar alimentos e insumos no geral para a população necessitada, através de uma live solidaria. Os insumos serão distribuídos em comunidades carentes – disse Junior.

A live será transmitida pelo YouTube Noelle e Júnior (https://www.youtube.com/channel/UCZuNISbwkIg69JoD0qZ5Ngg)

– As pessoas que quiserem ajudar poderão acessar o QR Code na tela, para cestas básicas e/ou doações em dinheiro, ou enviar mensagem no WhatsApp (24) 97401-1758 , para outros insumos. Além do QR Code na tela no dia da live, temos o link para doação em dinheiro (https://www.sympla.com.br/grupo-salvar–o-seu-pouco-pode-ajudar-muitos__839000). As doações em dinheiro serão usados para compra de insumos – explicou o músico.