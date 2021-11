Guia de Leitura: A mulher morta, boiando na piscina da mansão

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 17:50 horas

Romance policial recorre a um dos maiores clichês dos filmes e novelas da TV

Os romances policiais fazem parte de um gênero de grande sucesso no mundo inteiro. As gerações se sucedem, mas livros sobre detetives tentando resolver casos misteriosos tem público garantido em todos os cantos do planeta. Afinal, numa semana chuvosa e fria, sentar em casa tomando um chocolate quente ou um vinho e mergulhar num caso policial misterioso é uma boa receita para se esquecer dos problemas do mundo. Um lançamento recente do gênero é o livro “Celebridade Mortal” de J.D.Robb, que saiu pelo selo da livraria Bertand Brasil.

Aliás, J.D.Robb é o pseudônimo da escritora Nora Roberts, que já vendeu mais de um bilhão de livros no mundo todo. “Celebridade Mortal” faz parte das aventuras da tenente Eve Dallas, uma policial que trabalha em Berverly Hills, o bairro das mansões dos artistas em Los Angeles, na Califórnia. O que por si só já dá margem para histórias muito interessantes sobre o submundo de Hollywood. Em “Celebridade Mortal” um dos casos policiais mais famosos da heroína vai ser transformado em filme. E ela é convidada para a festa de lançamento do filme, numa daquelas mansões com jardins e piscina onde vivem os astros de cinema. Uma situação que a policial acha muito desconfortável. Só que o desfile de vaidades vira mais um caso para a detetive. Uma das atrizes do filme é encontrada morta, flutuando de bruços na piscina da mansão. O problema é que a tal atriz era uma pessoa detestada por todos em seu meio. E é difícil encontrar quem não tivesse um motivo para afoga-la naquela piscina.

Se Nora Roberts fosse brasileira em diria que ela copiou a ideia para esse romance da novela “O Rebu” que foi sucesso da Rede Globo na década de 1980. E que também começava com uma mulher morta, boiando numa piscina, durante uma festa na mansão de um milionário. E durante a novela os personagens tentavam descobrir quem foi que matou a fulaninha. Mas o mais provável é que a autora tenha tido a ideia vendo um desses filmes de televisão que também usaram a mesma cena. Filmes como “A casa nas colinas” com a atriz Helen Slater, que também começa com a cena da mulher morta na piscina. Mas não importa, esse é um caso novo e Roberts é uma escritora talentosa. Que conhece o mundo das celebridades de Hollywood e vai manter o leitor entretido até a última página.

Jorge Luiz Calife