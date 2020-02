Guia de leitura: Alexandre, o Grande ganha uma nova biografia

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 13:42 horas

Livro revela a formação do homem que conquistou o mundo

Alexandre, o Grande, é uma figura histórica que conhecemos, geralmente, através dos retratos que o cinema pintou dele. Seja o filme de 1956 com o Richard Burton ou a versão 2004, com o Colin Farrel. A nova biografia do rei da Macedônia, escrita por Thomas Martin e Christopher Blackwell tenta mostrar a grandeza de Alexandre III aos olhos de seus contemporâneos. Baseando-se nos valores de sua época e dos lugares onde ele cresceu e foi educado.

Para começar temos a educação do jovem Alexandre, guiado pelo filósofo Aristóteles. Sua paixão pela antiga literatura grega, com seus mitos e heróis, a quem ele amava e usava como fonte de inspiração e reflexão.

O futuro conquistador se formou a partir de seu treinamento militar, convivendo com os soldados da Macedônia. A partir daí surgiu o homem que criou um exército invencível e partiu com ele para conquistar o mundo. Atravessando o Oriente Médio e chegando até na Índia onde teve que recuar. A grandeza de Alexandre está no fato de que ele incorporava a cultura dos povos conquistados, misturando-as com a civilização helênica.

Com um grande talento para negociar, Alexandre encorajava seus soldados a se casarem com mulheres dos países que visitavam. Embora viesse da Macedônia, ele colocou a capital de seu império em Alexandria, no Egito. Onde substituiu os antigos faraós por uma dinastia de reis helênicos, que misturaram a cultura europeia com a cultura egípcia e babilônica. Uma dinastia da qual Cleópatra foi a representante mais ilustre.

O livro que está saindo pela Zahar serve de introdução ao estudo desta figura fascinante. Ricamente ilustrado com mapas e boxes que ajudam o leitor a se situar na época de Alexandre e a conhecer seu império, que se estendeu da Grécia até o norte da Índia. Um império que acabou se tornando a base para o mundo ocidental moderno. A tradução é de Maria Luiza de A. Borges e a edição impressa custa em torno de R$ 54.

Jorge Luiz Calife