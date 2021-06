Guia de Leitura: Como se livrar de um presidente da República

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 17:15 horas

Livro mostra as origens e os fundamentos jurídicos do impeachment

A editora Zahar, hoje ligada a Companhia das Letras, esta sempre muito atualizada em seus lançamentos. Este mês, no momento em que o povo vai para as ruas exigir mudanças no governo, ela esta lançando o livro “Como remover um presidente” de Rafael Mafei. Um estudo aprofundado da teoria, história e prática do impeachment no Brasil. O autor lembra que, desde a década de 1990, quando a América Latina se livrou de vários de seus regimes autoritários, nunca se passou um ano sem o impeachment consumado de um presidente, ou pelo menos a ameaça séria de acontecer um. Basta ver o que aconteceu com o presidente Fernando Collor depois do desastre de seus planos econômicos e os escândalos da Casa da Dinda.

Em “Como remover um presidente” o jurista Rafael Mafei vai fundo na sua pesquisa sobre os fundamentos e as origens históricas da prática do impeachment. Que foi criado na Inglaterra e teve uma grande importância para a constituição norte-americana. Nos anos de 1970, depois do escândalo de Watergate, o presidente Richard Nixon foi obrigado a renunciar para não sofrer um impeachment.

Mafei examina a fundo, não só os casos de Collor de Melo e Dilma Roussef aqui no Brasil, mas as tentativas de impeachment que foram feitas contra Getúlio Vargas, Fernando Henrique Cardoso e Lula. E examina também as centenas de pedidos de impeachment feitas contra Jair Bolsonaro e que se acumulam na mesa do presidente do Congresso. Mafei mostra os elementos jurídicos que existem para impedir que a nossa incipiente democracia viva sob a ameaça de quarteladas ou conchavos parlamentares, ou condenada a sucumbir quando um tirano vence uma eleição.

O livro já nasce com tudo para ser um sucesso. Afinal vivemos um governo desastroso, que fracassou no combate a maior crise sanitária do século 21. Crise que leva o governo a ser julgado diariamente na célebre CPI da Covid no Congresso Nacional. E temos um presidente que não se cansa de ameaçar governadores e prefeitos com um exército que ele julga ser seu.

O livro tem 450 páginas e custa 65 reais.

Jorge Luiz Calife