Guia de Leitura: ‘Extraterrestres’ ganha sua edição brasileira

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 16:24 horas

Astrônomo de Harvard acha que Oumuamua era uma nave espacial

O livro “Extraterrestres” do astrônomo Avi Loeb, catedrático da Universidade de Harvard, acaba de ganhar uma edição brasileira, pela editora Intrínseca. O livro, que já é um sucesso de vendas no mundo todo comenta a passagem de um objeto interestelar pelo nosso sistema solar. O objeto, que foi batizado com o nome de Oumuamua, foi detectado em outubro de 2017 e circundou o Sol, retornando para as estrelas. Em seu livro, Avi Loeb defende a tese de que se tratava de uma nave espacial alienígena, um veleiro solar lançado por uma civilização distante.

O professor Loeb é diretor do maior centro de pesquisas sobre buracos negros do mundo, o Black Hole Initiative. Também dirige o Instituto de Teoria e Computação do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics e é presidente do projeto Breakthrough Starshot que pretende enviar uma sonda espacial para a estrela Próxima Centauri. Também é consultor do governo norte-americano para ciência e tecnologia. Com tantas credenciais ele se sente a vontade para desafiar a maioria de seus colegas, que acreditam que Oumuamua era apenas um asteroide ou cometa.

No livro, escrito de modo que qualquer leigo no assunto possa entender, Loeb explica porque ele acha que o objeto era artificial. Oumuamua não liberava gases nem deixava um rastro de poeira e detritos como acontece com a maioria dos cometas. Seu eixo de rotação era contínuo e estável, sem sinal dos típicos solavancos dos cometas. Mas o dado mais estranho de todos, diz o livro, era sua trajetória não era guiada apenas pela gravidade do Sol. Ele mostrou indícios de ter um sistema de propulsão própria.

Infelizmente o objeto passou tão longe que só foi possível vê-lo como um ponto de luz nas imagens do poderoso telescópio Keck no Havaí. E ele é tão rápido que nenhuma espaçonave terrestre seria capaz de alcança-lo. Para Avi Loeb é provável que se tratasse de uma vela fotônica, um tipo de engenho que usa a luz das estrelas para navegar pelo Universo. E para defender essa tese ele desafia seus colegas e pede para abrirmos nossas mentes para a possibilidade de não estarmos sós no Universo.

Jorge Luiz Calife