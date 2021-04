Guia de Leitura: Náufragos num mar de poeira

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 15:22 horas

Arthur C.Clarke cria suspense com um naufrágio na Lua

Como os leitores devem ter notado, esta coluna tem se dedicado, nas últimas semanas, a livros sobre política e sociologia. Livros que forneçam dicas sobre o buraco em que o Brasil se meteu. Mas não dá para encarar essa realidade sem um refresco de vez em quando. Daí que esta semana convido meus leitores para uma viagem para os mundos possíveis da ficção científica. Para mundos de sonhos que podem se tornar realidade mais cedo do que esperamos.

“Poeira lunar” foi um dos grandes sucessos do mestre Arthur C.Clarke. Escrito em 1961, no início da corrida espacial, o livro foi indicado para o prêmio Hugo, o Oscar da ficção científica. E teve a honra de ser o primeiro livro de ficção científica a ser publicado, de forma ilustrada e condensada, na famosa revista Reader´s Digest. Que até então nunca tinha publicado obras do gênero.

Clarke imaginava suas aventuras espaciais com um pé na realidade. Em 1961 a agencia espacial americana, a Nasa, começava a fazer planos para a exploração da Lua. Só que ninguém sabia como seria a superfície lunar. Alguns cientistas temiam que a Lua estivesse coberta por uma camada de poeira fina como talco, com dezenas de metros de profundidade. Onde qualquer espaçonave, que tentasse pousar afundaria sem deixar vestígios. Numa verdadeira areia movediça cósmica.

Clarke transporta essas preocupações para o futuro. Para uma época em que a Lua já teria sido conquistada e colonizada pelo homem. Em “Poeira lunar” um grupo de turistas espaciais embarca em uma excursão pelo mar da Sede. Um mar de poeira que se formou dentro de uma depressão entre as montanhas da lua. A nave é o Selene, uma espécie de aerobarco projetado para navegar no pó. Tudo vai bem até que um súbito abalo sísmico faz esse Titanic do espaço afundar na poeira, sumindo sem deixar vestígios.

Como a nave é lacrada e pressurizada, passageiros e tripulantes ficam vivos, presos dentro dela. E o suspense da história decorre dos esforços das equipes de salvamento em encontrar e resgatar esses náufragos da poeira. O livro foi publicado pela primeira vez no Brasil nos anos de 1980, com o nome de “Náufragos do Selene”, numa tradução feita por este que vos escreve. Mais recentemente, a editora Aleph fez uma nova edição que esta nas livrarias.

Jorge Luiz Calife