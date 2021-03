Guia de Leitura: O Brasil e a destruição de um sonho

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 18:32 horas

Jornalista Eliane Brum comenta os governos do PT e de Bolsonaro

Há algum tempo atrás comentei um artigo da jornalista Eliane Brum, do jornal espanhol El País, sobre a crise da Covid-19 no Brasil. Brum é autora de um livro muito atual, apesar de ter sido publicado em 2019, quando vivíamos em um outro mundo, bem diferente do atual. Em “Brasil: Construtor de ruínas” ela faz comentários sobre os governos petistas e os cem primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. E mostra como passamos rapidamente do sonho para o pesadelo dos nossos dias.

Durante todo o século vinte o Brasil foi considerado “o país do futuro”. Uma terra rica, cheia de promessas e possibilidades. E então, no início do século 21, o futuro parecia ter chegado finalmente. Luiz Inácio da Silva, o Lula, foi eleito presidente. O primeiro operário a chegar à presidência. E começaram os anos do milagre brasileiro simbolizados pela capa da revista The Economist onde o Cristo Redentor no Rio de Janeiro decolava como um foguete.

O Brasil parecia, finalmente, próximo do primeiro mundo. Tanto que Lula sonhou em construir um trem bala ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. E organizou uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no Brasil.

Infelizmente o milagre logo acabou. Começaram os escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. E depois veio a recessão do governo Dilma, a recessão que Lula tinha prometido que ia ser só uma marolinha. E finalmente a catástrofe final, o impeachment da presidente e a eleição do ex-capitão Jair Bolsonaro. Em seu texto lúcido a jornalista relembra como isso aconteceu e como, mesmo na época dos governos petistas, o processo de desmatamento e destruição gradual da floresta amazônica nunca terminou.

Para Brum o Brasil tem vivido em espasmos, como um afogado. Vem à tona por um breve instante, consegue respirar por alguns momentos e depois afunda de novo. O livro termina antes do começo de 2020, antes de mergulharmos na pandemia. Que literalmente acabou por sufocar o povo brasileiro. O livro saiu pela Arquipélago Editorial e tem 304 páginas.

Jorge Luiz Calife