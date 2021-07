Guia de Leitura: O Brasil e suas décadas perdidas

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 16:05 horas

Criador do plano Real fala sobre a estagnação do nosso país em texto atual

Em pleno século 21 o Brasil continua a ser o eterno país do futuro. Temos um governo que se elegeu com a bandeira da luta contra a corrupção e se revela tão corrupto quanto os anteriores. Vide o escândalo recente da compra das vacinas indianas, que continua a render manchetes na mídia. No livro “Lições Amargas- Uma história provisória da atualidade” o economista Gustavo Franco, um dos criadores do plano Real, analisa o eterno atraso brasileiro e a incapacidade de nossas elites de enxergarem além de seus interesses imediatistas.

As reformas, como a reforma tributária, que poderiam agilizar a nossa economia, vão sendo adiadas e acabam ficando velhas antes mesmo de serem aprovadas. E o autor vai longe no passado, buscando as razões da estagnação econômica brasileira na época do império. Por fim chega até o momento presente com as consequências da adoção das moedas digitais como o bitcoin.

Franco acha que o próprio conceito de reforma foi apropriado pela classe política brasileira que o utiliza para um discurso falsamente modernizador, mas que na prática esta voltado para o adiamento de qualquer mudança que contrarie os interesses dos poderosos. “Tudo parece ter ficado mais agudo e urgente, como parece ter reduzido a nossa tolerância com a procrastinação. Ou será que não?” diz o autor.

No início do atual governo só se falava na tal da reforma da previdência. Os aposentados iam quebrar o Brasil se não fosse feita a tal reforma. Tudo conversa fiada. A tal reforma foi aprovada mas a suposta economia foi perdida nos conchavos e nos acordos políticos. Onde o governo gasta bilhões de reais para comprar o apoio de deputados e senadores com emendas. E com isso o Brasil fica parado no tempo, andando para trás como um caranguejo. O próprio plano Real, do autor deste livro, conseguiu segurar a inflação durante uma década e criou uma moeda forte que valia tanto quanto o dólar. Hoje o real esta tão desvalorizado quando o cruzeiro e o cruzado que o antecederam. E os preços voltam a disparar.

Lições Amargas foi editado pela Historia Real e tem 256 páginas. O preço da edição em brochura fica em torno dos 37 reais.

Jorge Luiz Calife