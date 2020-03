Guia de Leitura: O clássico de Júlio Verne em nova edição

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 13:39 horas

‘Vinte Mil Léguas Submarinas’ é uma ficção que virou realidade no século XX

A obra do francês Júlio Verne já caiu no domínio público. O que significa que qualquer editor, em qualquer lugar do mundo, pode editar seus livros sem pagar um tostão para seus herdeiros. É por isso que as obras mais famosas do “pai da ficção científica” ganharam inúmeras edições brasileiras nos últimos anos. E a favorita dos nossos editores é “Vinte Mil Léguas Submarinas”, que está disponível no Brasil em duas versões. Na versão resumida, com o texto condensado, e na versão integral.

Esse é o caso do livro da editora Martin-Claret, que traz todo o texto do livro em tradução de Carla Renard. O original foi escrito em 1869 quando vários engenheiros europeus e norte-americanos andavam estudando a possibilidade de construir um barco que navegava embaixo da água. Verne ficou entusiasmado com esses estudos e imaginou uma viagem épica num submarino futurista.

O herói da história é um naturalista francês, Pierre Arronax, que aceita um convite do governo norte-americano para investigar um estranho fenômeno nos mares do sul. Inúmeros navios a vapor relataram encontros com uma estranha criatura marinha, fosforescente. O professor e seu criado embarcam em uma fragata que acaba sendo abalroada pelo monstro marinho. E descobrem que o animal é na verdade um submarino movido a eletricidade, criado pelo gênio indiano, Capitão Nemo.

A bordo do Nautillus eles partem em um cruzeiro pelos oceanos do mundo. Testemunhando maravilhas como florestas de coral, vulcões submarinos e ruínas submersas. E passando por grandes perigos como um encalhe nas geleiras da Antártida, uma luta contra polvos gigantes e o tubarão branco aí na capa do livro.

Júlio Verne costumava dizer que aquilo que um homem imagina, outros homens podem realizar. E sua viagem de exploração submarina acabou sendo feita por um de seus compatriotas. O oceanógrafo Jacques Cousteu, que percorreu os oceanos com seu navio Calypso na década de 1970 e construiu até casas no fundo do mar.

Jorge Luiz Calife