Guia de Leitura: O homem que não desceu na Lua

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:33 horas

Livro de Michael Collins é um documento histórico sobre o projeto Apollo

Michael Collins foi um dos astronautas da Apollo 11, a primeira missão da Nasa de desembarque na Lua. Mas ao contrário dos seus colegas, Neil Armstrong e Buzz Aldrin ele não andou pela superfície lunar. Sua missão era ficar em órbita, cuidando da nave Apollo 11, enquanto seus colegas plantavam a bandeira americana em solo lunar. Na década de 1970, quando as memórias da aventura lunar estavam recentes em sua mente ele escreveu um livro chamado “Fogo Sagrado” (Carrying the fire no original) sobre suas experiências como astronauta, na época de ouro da corrida espacial. O livro tem o prefácio escrito por Charles Lindberg, o primeiro aviador que atravessou sozinho o oceano Atlântico.

A primeira edição brasileira saiu pela extinta Artenova. E foi dividida em duas partes. A primeira parte narra o treinamento como astronauta, os voos no perigoso avião T-38 Talon (Cujos acidentes mataram quatro candidatos à astronauta) e a primeira missão no espaço. O vôo na cápsula Gemini 9, onde Collins fez uma “caminhada no espaço” usando uma primitiva pistola de gás para controlar seus movimentos. Collins relatou a dificuldade que o astronauta sentia para se posicionar no espaço, sem pontos de apoio. E foi a partir de sua experiência que a Nasa passou a colocar uma série de alças de metal, na parte externa das naves, onde os astronautas podiam prender as mãos ou os pés enquanto trabalhavam do lado de fora das cabines.

O segundo volume aborda a missão histórica da Apollo 11 e como Collins experimentou a solidão de ficar sozinho, orbitando a Lua, enquanto seus colegas entravam para a história. O livro desmente a concepção, muito divulgada pela imprensa na época, de que os astronautas eram pessoas robotizadas e insensíveis, desprovidas de sentimentos devido ao treinamento da Nasa. Longe disso, eles tinham seus momentos de humor e suas fantasias. No seu voo solitário Collins até teve umas fantasias eróticas. Onde se imaginava comandando uma tripulação de mulheres sensuais em uma nave do futuro, como a Enterprise de Jornada nas Estrelas. O livro teve uma reedição da revista Veja e ainda pode ser encontrado nas lojas virtuais da internet. É um documento histórico importante no momento atual, em que a humanidade esta a ponto de retornar para as montanhas cinzentas da Lua.

Jorge Luiz Calife