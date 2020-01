Guia de leitura: O mito de Prometeu no passado e no futuro

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 08:42 horas

Zahar lança sua edição de bolso do clássico Frankenstein; história foi criada no século XIX

O romance “Frankenstein – o Prometeu moderno” da escritora britânica Mary Shelley ficou famoso devido a suas inúmeras adaptações para o cinema. A história foi criada no século XIX, em plena época vitoriana, onde a eletricidade era a novidade do momento. Shelley deve ter tomado conhecimento das experiências do cientista Luigi Galvani, que usava energia elétrica para fazer pernas de rãs mortas se movimentarem. E daí criou a história do cientista Victor Frankenstein, que usa a eletricidade para dar vida a um homem artificial, feito com partes retiradas de cadáveres.

O subtítulo, “o Prometeu moderno” se refere ao mito grego. Do herói condenado ao sofrimento eterno por ter roubado dos deuses o segredo do fogo. A ideia é que existem conhecimentos, como a origem da vida, que são privilégio dos deuses. E qualquer mortal que tente se apoderar deles sucumbirá sob uma série de desgraças. Por trás do Frankenstein também se encontra o mito judaico do Golem. Se o homem criar um ser artificial ele não terá alma e, portanto, será maligno. Porque só os deuses podem criar seres dotados de alma.

O romance de Mary Shelley teve tantos imitadores que deu origem ao chamado “complexo de Frankenstein”. Uma versão moderna é o filme “2001: Uma odisseia no espaço”, convertido em romance pelo escritor Arthur C. Clarke.

No “2001” um computador, dotado de inteligência artificial, revela-se maligno e mata os astronautas a quem deveria proteger. Como o Frankenstein da Mary Shelley, o Hal 9000 é uma criatura sem alma, criada por homens que tentaram roubar segredos divinos. Ou seja o segredo da vida dotada de consciência própria.

As duas versões do mito, a original do século XIX, e a versão futurista do Clarke estão disponíveis no Brasil em livros das editoras Zahar e Aleph. Como já comentei aqui no Guia de Leitura o “2001” da Aleph tem sérios erros de tradução. Mas, pelo menos a parte do computador Frankenstein está correta.

Jorge Luiz Calife