Guia de Leitura: O pacote feminista da Record

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 15:32 horas

Editora relança quatro livros sobre a luta das mulheres

A editora Record esta mandando para as livrarias um box de quatro livros sobre o feminismo. Ele inclui duas obras cl√°ssicas da luta das mulheres por sua independ√™ncia. ‚ÄúA m√≠stica feminina‚ÄĚ escrita pela ativista americana Betty Friedan, que foi uma l√≠der pelos direitos das mulheres nas d√©cadas de 1960 e 1970. E ‚ÄúO mito da beleza‚ÄĚ de Naomi Wolf, publicado pela primeira vez em 1990, onde a autora chama a aten√ß√£o para o modo como as mulheres s√£o submetidas a uma ditadura de padr√Ķes estabelecidos pelo patriarcado, onde as imagens de beleza e juventude s√£o usadas como meio de domina√ß√£o.

Completando o pacote temos duas obras menos conhecidas, como ‚ÄúO feminismo √© para todo mundo‚ÄĚ de Bell Hooks, que fala do feminismo e a luta de classes, o combate a viol√™ncia contra as mulheres e a discrimina√ß√£o no trabalho. O que ainda √© uma triste realidade em muitas partes do mundo. Aqui no Brasil milhares de mulheres s√£o assassinadas todos os anos por ex-maridos e ex-namorados que ainda pensam que a mulher √© uma coisa, uma propriedade dos homens, sem direito a sentimentos pr√≥prios.

E para encerrar temos o Feminismo Comum, da fil√≥sofa brasileira Marcia Tiburi que leva seus leitores a repensar as estruturas patriarcais ainda enraizadas na nossa cultura. Foi uma longa luta, e al√©m de enfrentarem a cultura machista, as mulheres tiveram que desconstruir toda uma cultura que lhes negava a oportunidade de direitos e profiss√Ķes.

Um caso t√≠pico envolve uma conhecida s√©rie de fic√ß√£o cient√≠fica da tv, a popular ‚ÄúJornada nas estrelas‚ÄĚ. Quando o primeiro filme foi produzido, em 1965, a nave tinha uma mulher como sub-comandante. Infelizmente os produtores tiveram que eliminar essa personagem devido as reclama√ß√Ķes das telespectadoras. Que achava inadmiss√≠vel uma mulher no comando de uma astronave do futuro. Era parte do pensamento machista dos anos 60, que estava enraizado at√© nas mentes das pr√≥prias mulheres. Hoje isso mudou e na vida real j√° temos mulheres astronautas comandando naves e esta√ß√Ķes espaciais. Mas em outros lugares do mundo, como na √Āfrica e no Oriente M√©dio as mulheres ainda s√£o tratadas como seres inferiores. E a luta continua.

Jorge Luiz Calife