Guia de Leitura: Qualquer lugar menos agora

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 14:15 horas

Crônicas de um viajante preso pela pandemia

O gosto pelas viagens, a vontade de conhecer o que existe além do horizonte, esta enraizado na índole dos seres humanos. Vem de nossos antepassados nômades, que atravessavam continentes e oceanos em busca de lugares melhores para viver, locais onde a caça e a pesca fossem fartas. Em tempos modernos o turismo e a busca pelas viagens coincidem com tempos de prosperidade econômica. Afinal é preciso ter dinheiro para as passagens, os hotéis e hospedarias e até para tirar os passaportes necessários. Os americanos criaram até um nome específico para essas pessoas que passam a vida percorrendo o mundo: Globe trotter que acabou batizando um time de basquete.

Mas nunca chame esses viajantes de turistas, eles se sentirão ofendidos. O turista percorre roteiros pré-estabelecidos, com guias especializados. O viajante é um explorador de lugares remotos e desconhecidos, longe dos hotéis luxuosos e do conforto. O livro de J.P.Cuenca, “Qualquer lugar menos agora” é sobre esse tipo de viagem, para lugares que o turista não conhece. Cuenca já percorreu o mundo todo, mas ficou muito frustrado quando a pandemia do Covid 19 interrompeu suas andanças pelo planeta. Sem poder sair de casa ele resolveu escrever este livro de crônicas de viagem, falando sobre os lugares onde esteve e as coisas que presenciou.

Experiências incomuns como frequentar os bares de Nova York e Tóquio, as pistas de dança de Cabo Verde e do Vietnã, os caraoquês de Bangkok e do Rio de Janeiro, as manifestações de rua em Paris e Istambul. Com um estilo ágil e agradável Cuenca vai envolvendo o leitor com as maravilhas da descoberta de outras culturas, ou da globalização da cultura moderna. E o leitor fica logo com vontade de tirar o passaporte e sair por aí. Afinal há experiências únicas aguardando para serem vividas. Coisas que nem o autor desse livro já experimentou. Imagine assistir a erupção de um vulcão nas ilhas Canárias, com o chão tremendo sob seus pés. Ou o lançamento de um foguete espacial em Cabo Canaveral ou na Guiana Francesa sentindo a onda de choque sacudir o seu corpo. Há todo um mundo maravilhoso lá fora, é só deixar passar esse agora desagradável.

Jorge Luiz Calife