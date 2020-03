Guia de leitura: Um guia de turismo para o sistema solar

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 13:53 horas

Livro descreve as maravilhas que nos esperam nos planetas

“The Vacation Guide to the Solar System” (Um guia de férias para o sistema solar) é um livro que combina ciência e imaginação para mostrar o que nos espera nos mundos do nosso sistema solar. As autoras, duas mulheres, Olivia Koski e Jana Grcevich, explicam que a ideia não é tão louca quanto parece, se olharmos a questão sob uma perspectiva histórica. “Há cem anos os aviões eram o máximo da tecnologia. Os mais rápidos podiam viajar com a incrível velocidade de duzentos quilômetros horários. Com essa velocidade um viajante espacial levaria 2571 anos para chegar no planeta Netuno. Em 1989 a nave Voyager 2 alcançou Netuno em menos de 12 anos, viajando a 50 mil quilômetros por hora”.

E as autoras se perguntam quanto tempo levará uma viagem até Netuno daqui a cem anos, com as naves super rápidas que estão sendo projetadas atualmente. Assim, um passeio pelo sistema solar não é um sonho impossível. Naves movidas a energia atômica poderiam atingir Saturno com um mês de viagem. E Netuno em apenas três meses como mostrou o filme “Ad Astra” com o Brad Pitty.

Usando lindas ilustrações as autoras mostram o que os turistas podem encontrar nos oito planetas principais, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Sim, Koski e Grcevich partilham da opinião dos cientistas da Nasa de que o desprestigiado Plutão é um planeta digno de ser visitado. Mas, além dos planetas temos as centenas de luas e asteroides com atrações incríveis. Como é o caso de Miranda, a Lua de Urano, onde é possível saltar de um penhasco com cinco quilômetros de altura, o Verona Rupes, e levar 12 minutos para cair até o fundo na baixa gravidade.

Ou surfar nos anéis de Saturno, vendo as partículas de gelo cintilarem na luz do Sol enquanto rolam como seixos em uma órbita eterna em torno do planeta gigante. Olivia Koski é escritora e Jana Grcevich astrônoma, mas parte do encanto do livro são as ilustrações em estilo retrô, feitas pelo artista Steve Thomas.

Jorge Luiz Calife