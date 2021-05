Guia de Leitura: Uma pequena história do Universo

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 15:57 horas

Físico italiano resume os sete momentos fundamentais no surgimento da vida e da matéria

No século passado o físico inglês Stephen Hawking fez sucesso com um livro chamado “Uma breve história do tempo”. Agora, outro físico, o italiano Guido Tonelli se inspirou no mito bíblico da criação do mundo em sete dias para escrever sua breve história do Universo. “Gênesis – A história do universo em sete dias” tenta resumir os momentos principais entre o Big Bang, a explosão que deu origem a tudo o que conhecemos e o Universo atual, com suas bilhões de galáxias. E é claro que levou bilhões de anos para chegarmos até aqui. A metáfora bíblica dos sete dias é só um artifício do autor para aproximar uma realidade complexa da mitologia que todos conhecem.

No princípio não existia universo, existia um vácuo sem espaço, nem tempo. Neste vácuo surgiu uma singularidade, uma bolha de energia do tamanho da cabeça de um alfinete que explodiu, criando a energia e a matéria (Que são duas faces da mesma coisa). Essa bolha se expandiu num estado que os físicos chamam de inflacionário e continua crescendo até hoje. Atualmente ela está com dezenas de bilhões de anos-luz e contem imensos aglomerados de galáxias, com bilhões de estrelas e planetas.

Para entender como isso aconteceu os físicos tentam reproduzir os estágios iniciais do Big Bang dentro de enormes aceleradores de partículas atômicas. Como o CERN europeu. Guido Tonelli participou da pesquisa que comprovou a existência do bóson de Higgs. Que, em outra simplificação, foi chamado de “a partícula de Deus” quando foi descoberto. Essas partículas fundamentais existiram livres na bolha de energia dos primeiros dias do Big Bang. Depois, a medidas em que o Universo esfriava, elas se combinaram dando origem aos prótons, nêutrons e outras partículas que formam os átomos e tudo o que existe.

Livros como este “Genesis” ajudam a entender o essencial da cosmologia, que é a ciência que estuda a origem do Universo. Mas é claro que ainda existem muitas perguntas que permanecem sem respostas. Por exemplo, o que existe além do Universo? Será que existem outros universos? E as pesquisas continuam. “Gênesis, a história do universo em sete dias” saiu pela editora Zahar e custa 64 reais.

Jorge Luiz Calife