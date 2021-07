Idosa participará de voo espacial no dia 20 de julho

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 16:01 horas

Wally Funk, aos 82 anos, será a pessoa mais velha a se tornar astronauta

Aos 82 anos de idade a aviadora norte-americana Wally Funk vai se tornar a pessoa mais velha a viajar para o espaço sideral. No dia 20 de julho próximo ela vai embarcar no foguete New Shepard para participar de um voo suborbital na companhia do bilionário Jeff Bezos e outros convidados. A cápsula deve atingir uma altura de 100 quilômetros, acima da Linha de Kárman, o que nos Estados Unidos qualifica uma pessoa a receber o título de astronauta. Funk vai superar o recorde estabelecido pelo senador John Glenn, que viajou no ônibus espacial Discovery em 1998, aos 77 anos de idade, e até agora era a pessoa mais velha a participar de um voo espacial.

Wally Funk foi uma das integrantes do Mercury 13, um grupo de 13 aviadoras que se ofereceram para participar dos primeiros voos espaciais americanos em 1960, no início da corrida espacial. Elas foram submetidas a todos os testes médicos e físicos dos astronautas do sexo masculino e tiveram resultados excelentes. Mas não puderam voar nas cápsulas espaciais Mercury porque naquela época o governo americano não permitia que mulheres participassem de voos espaciais.

O grupo ficou conhecido como Mercury 13, em oposição ao Mercury sete, dos sete homens que foram escolhidos pela Nasa. A mais famosa do grupo foi Jerrie Cobb, que teria sido a primeira americana no espaço. Cobb morreu em 2019, aos 88 anos de idade sem realizar seu sonho. Sua colega Wally Funk, que em 1960 era a mais jovem do grupo, vai realizar seu sonho 60 anos depois, graças ao bilionário Jeff Bezos. (que foi um dos fundadores da loja Amazon.com).

Como outros bilionários Bezos investiu no setor aeroespacial e sua empresa, a Blue Origin, criou um foguete suborbital, o New Shepard, para levar turistas ao espaço sideral. A nave já fez vários voos de teste partindo de sua base no deserto do Texas. Até aqui ela foi tripulada por um boneco chamado Skywalker. Para o primeiro voo tripulado por seres humanos Bezos vai participar como comandante e levará como convidados três pessoas. Seu irmão, a aviadora Wally Funk e o ganhador de um leilão que pagou 28 milhões de dólares pelo passeio de 15 minutos pelo espaço sideral.

Bezos queria ser o primeiro a ir ao espaço entre os três bilionários que participam da nova corrida espacial. Os outros dois são o Elon Musk, diretor presidente da Space X, e Richard Branson, diretor da companhia aérea Virgin Galactic. Mas Branson anunciou esta semana que irá ao espaço no dia 11, pilotando a sua própria espaçonave, a VSS Unity.

Se tudo correr bem no dia 20, uma terça feira, o foguete New Shepard levará a cápsula com os quatro passageiros até uma altura de 100 quilômetros onde ele poderão desfrutar de quatro minutos de ausência de gravidade. O New Shepard foi batizado em homenagem ao astronauta Allan Shepard, que fez um voo semelhante em maio de 1961 a bordo da cápsula espacial Freedom 7. Num vídeo divulgado pela Blue Origin Wally Shepard disse que “vai adorar cada segundo e que mal pode esperar pela decolagem”.

Depois de impulsionar a cápsula até o topo da trajetória o foguete vai se separar dela e voltar para um pouso vertical na plataforma do deserto texano. A cápsula com os quatro tripulantes descerá de para-quedas. Já Richard Branson usará um método diferente. Sua nave, a VSS Unity é um espaçoplano com asas, lançado de um avião, que pousa em uma pista de modo semelhante aos antigos ônibus espaciais da Nasa. A Spaceship 2 também não tem capacidade de entrar em órbita e só faz voos suborbitais.

A única nave comercial com capacidade para voos orbitais é a Dragon da Space X, que já levou seis astronautas para a Estação Espacial Internacional III. Mas Elon Musk, o diretor da Space X é o mais cauteloso da turma de bilionários espaciais e até agora não manifestou intenção de ir ao espaço em uma de suas naves.

Jorge Luiz Calife