Igreja Família Viva promove uma experiência de criatividade para a população da região Sul Fluminense

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 16:24 horas

Volta Redonda- Dias dedicados a tecnologia, dança, música, interatividade e criatividade. Isso é o que promete o Creative Experience, evento realizado nos próximos dias 25, 26 e 27, na igreja Família Viva – IPV, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

A programação é intensa, o evento acontece uma vez por ano e já está em sua segunda edição. Na quinta-feira, dia 25, o grupo teatral Jeová Nissi, de São Paulo, e que já se apresentou na Broadway em Nova York, abre essa temporada de experiências criativas. No dia 26, sexta-feira, as grandes atrações são a banda Central 3 e o Pastor de São José dos Campos-SP, Marcos Madaleno. A banda Central 3, nasceu em 2017, é de Ribeirão Preto -SP, liderada por Gabriela Maganete e Pevê Brito e rapidamente se tornaram conhecidos por suas canções em todo o Brasil.

No Youtube, já garantiram mais de 200 milhões de views. Já o Pastor, Marcos Madaleno é conhecido por ser autor de livros, um deles é o Criative-se, onde ele fala sobre liderança, inovação e criatividade, tudo a ver com o evento realizado nesse fim de semana. Além de atuar com ministério de jovens há mais de 10 anos.

Já no último dia, sábado, 27, os participantes poderão conferir laboratórios com profissionais experientes do mundo da arte, entre eles: profissionais de mídia, jornalista, empresário, cinegrafista, além de músicos e bailarinos. Onde cada um contará um pouquinho de suas experiências e ministrarão aulas cada um em sua área, os participantes poderão escolher o laboratório de sua preferência para assistir. No sábado à noite, a banda Viva Adoração fecha com chave de ouro. A banda que vem se destacando nas redes sociais e em cada apresentação.

Para saber mais sobre o evento, e a programação completa acesse: https://bit.ly/3AeNlQR

Serviço:

Creative Experience

Datas: 25, 26 e 27 (quinta-feira à sábado)

Horários:

Quinta: 19:30h

Sexta 19:30h

Sábado: 9h até 12h

Sábado: 14h às 19h

Sábado: 19:30 às 21h