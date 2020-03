II Festival de Verão de Itatiaia começa nesta sexta-feira

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 12:52 horas

Evento, que acontecerá durante dois finais de semana, contará com shows, recreação infantil e peça de teatro

Itatiaia – A partir desta sexta-feira, dia 6, começa a segunda edição do Festival de Verão de Itatiaia, com muita música e diversão. Para receber o público, a prefeitura, por meio da Superintendência de Eventos, preparou uma programação especial com apresentações musicais, recreação infantil, peça de teatro, sessão de cinema e muito mais.

De acordo com a organização, o evento acontecerá durante dois finais de semana, sendo nesta sexta-feira, sábado e domingo (dias 6, 7 e 8), na Praça do Banerj, no Centro; e nos dias 13, 14 e 15 na Praça da Emancipação, no Campo Alegre.

Nesta sexta-feira, dia 6, a programação começa às 18h, com a exibição de um filme infantil e logo em seguida uma equipe fará recreação para a criançada com atividades de pintura no rosto e brincadeiras. No local também estarão disponíveis brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas, entre outros.

No sábado, dia 7, a programação começa mais cedo, a partir das 14h com recreação infantil. Às 17h terá apresentação da peça “A Bela e a Fera”, um clássico dos contos infantis e logo depois a animação fica por conta da banda Império do Sol, seguida do grupo Comprazer.

Domingo, dia 8, a festa continua e além de recreação a partir das 14h e da apresentação da Banda Império do Sol, a partir das 16h, tem show com a banda Mistureba, às 17h.

O segundo fim de semana do Festival também reserva muita animação com apresentações do cantor Diego Senna no sábado, dia 14, às 20h e Baile da Mari no domingo, dia 15, às 17h. Sendo ambas as apresentações na Praça da Emancipação, no Campo Alegre.

Estrutura

Para receber o público a prefeitura está preparando uma estrutura especial com piso de madeira, tendas com decoração temática e uma arquibancada com proteção lateral. O evento contará ainda com uma equipe de recreação e controladores de público para auxiliar na segurança.

A Guarda Civil Municipal também estará auxiliando no trânsito durante o evento. O efetivo será de 14 guardas. O Festival de Verão terá ainda o apoio das Policias Civil e Militar.

Confira a programação completa:

– Dia 06/03 (Sexta-feira)

18h – Sessão de Cinema (Infantil)

Espaço Infantil com recreação e brinquedos

– Dia 07/03 (Sábado)

14h – Espaço Infantil com recreação e brinquedos

17h – Teatro Infantil com a peça ‘A Bela e a Fera’

18h30 – Banda Império do Sol

20h – Grupo Comprazer

– Dia 08/03 (Domingo)

14h – Espaço Infantil com recreação e brinquedos

18h30 – Banda Império do Sol

20h – Banda Mistureba

– Dia 13/03 (Sexta-feira)

18h – Sessão de Cinema (Infantil)

Espaço Infantil com recreação e brinquedos

– Dia 14/03 (Sábado)

14h – Espaço Infantil com recreação e brinquedos

17h – Teatro Infantil com a peça ‘A Bela e a Fera’

18h30 – Banda Império do Sol

20h – Diego Senna

– Dia 15/03 (Domingo)

14h – Espaço Infantil com recreação e brinquedos

18h30 – Banda Império do Sol

20h – Baile da Mari