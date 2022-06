III Festival de Cerveja Artesanal é realizado em Visconde de Mauá

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 17:32 horas

Após dois anos de pandemia, sete cervejarias da Região da Mantiqueira se reúnem para levar ao público diversos estilos de Cerveja Artesanal

Resende- Visconde de Mauá recebe entre os dias 16 e 19 de junho o III Festival de Cerveja Artesanal. Realizado na Galeria Aldeia dos Imigrantes, o evento oferece ao público mais de 20 estilos de cervejas diferentes plugadas nas chopeiras, além da cerveja de pinhão, muito comum nesta época do ano.

“As cervejarias da região são muito conhecidas pelos moradores de Resende e cidades vizinhas, mas poucos turistas conhecem, o que torna um atrativo a mais para quem procura Visconde de Mauá para descansar, ficar em contato com a natureza e desfrutar das belíssimas cachoeiras que nossa montanha tem para oferecer. Além, é claro, da forte vocação gastronômica, com chefs dos mais variados estilos, que Visconde de Mauá, Maringá e Maromba possuem”, afirma Paulo Motta, produtor do evento.

Programação

QUINTA-FEIRA

11h – DJ da Silva

13h – Marcelo Hilgenberg

17h – Banda Liberdade

20h – Gota Serena

22h – Encerramento

SEXTA-FEIRA

11h – DJ Carol

11:30h – Bernardo Menezes

15h – Som da Serra

20h – Os Trutas

22h – Encerramento

SÁBADO

11h – DJ da Silva

11:30h – Nós na Corda

15h – Avalon

20h – Banda Belzeblues

DOMINGO

11h – DJ Doberman

14h – Mariana de Mello convida Guga Murray

17h – Encerramento

As cervejarias

Esta edição conta com as marcas Ograner (Resende), Vale do Pavão (Visconde de Mauá), Penedon (Volta Redonda), Penélope (Penedo), Trevisan (Penedo), Paranoide (Volta Redonda) e Elbers (Serrinha do Alambari).

Projeto Lixo Zero

A entrada para o Festival é gratuita, mas para degustar as cervejas artesanais é preciso adquirir o eco copo oficial do evento, que custará R$10 no primeiro lote e durante o evento R$15.

“A ideia das canecas surgiu com o desejo de não gerarmos lixo plástico. Visconde de Mauá tem uma enorme vocação na preservação da natureza e do descarte adequado do lixo orgânico e reciclável. Dessa forma, minimizamos a geração de lixo plástico e os impactos que isso pode causar. Sem contar que a caneca é uma bela lembrança do festival. Quem vem elogia muito a limpeza e nós ficamos muito felizes”, explica o idealizador Paulo Motta.

Serviço:

Mauá Beer festival – III Festival de Cerveja Artesanal de Visconde de Mauá

Onde:

Galeria Aldeia dos Imigrantes. Av. Wenceslau Braz, 691, Visconde de Mauá, Resende – RJ

Quando:

16, 17, 18 e 19 de Junho de 2022. De 11h às 22h