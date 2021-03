Matéria publicada em 11 de março de 2021, 14:34 horas

Costa Verde – Declarada como Patrimônio Mundial da Unesco, a Ilha Grande segue atraindo muitos olhares. Mas um deles será especial, o do artista plástico David Pedrosa que está, literalmente, (re)visitando todas as paisagens do município de Angra garimpando cenários e desenhando sketchs (desenhos produzidos ao ar livre por artistas que praticam o desenho nas cidades, vilas e aldeias em que vivem ou viajam) para o seu primeiro livro, o Expedições em Aquarelas – Angra dos Reis, que terá versão impressa e digital e será lançado com versão em inglês.

Conhecido por ser o fundador da primeira escola de Artes no município, o artista que já circulou internacionalmente com seu talento está no processo de elaboração do seu primeiro livro, que será lançado ainda este ano durante a circulação da exposição de arte nos três municípios da Costa Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. O Projeto Expedições em Aquarelas – Angra dos Reis, por David Pedrosa é uma iniciativa do próprio artista que foi contemplado com o edital da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural com recursos oriundo do Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e transmitida pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Angra dos Reis.

– Estar na Ilha Grande redescobrindo paisagens para a produção do meu primeiro livro é muito especial. Foi aqui na Ilha Grande, que pela primeira vez, lá em 2000, conheci um artista que muito admiro até hoje, o Ziraldo. Além disso, eu estava no meu primeiro grande evento de Arte: A Mostra de Humor Ecológico da Ilha Grande. De certa forma, a minha história também passa por esse lugar – relembra David, que há quatro anos pratica a técnica do sketch.

Segundo ele, quando começou a praticar, criou um grupo em Angra e passou a integrar os grupos de Paraty e Angola. “Senti imediatamente a necessidade de dar mais vida e compartilhar meus desenhos. A oportunidade veio de forma mais concreta com a Lei Aldir Blanc”.

As aquarelas também irão compor uma exposição de arte inédita que será apresentada nas cidades de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty.

Segundo David, “a noção de curadoria de arte se entrelaça com o conceito de produção editorial, pois, a sensibilidade do artista nos sugere olhar para a cidade de várias perspectivas e de modo sofisticado”.

O projeto “Expedições em Aquarelas” contempla o público tradicional das artes plásticas, os insere no mundo digital e atrai a juventude que busca novidade e inovação tecnológica nas linguagens artísticas. Para isto, os visitantes da exposição vão poder mergulhar na arte de David Pedrosa apreciando suas obras originais e interagindo através de jogos de memória que propõem o desafio de reconhecer sua própria cidade e os locais desenhados pelo artista, em Angra dos Reis.

O acesso à exposição nas três cidades será gratuito e parte dos exemplares do livro serão distribuídos para bibliotecas públicas municipais e instituições culturais sem fins lucrativos do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço

www.davidpedrosa.com

Instagram: @davidpedrosa.art