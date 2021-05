Inscrições para o 31º Salão de Humor já se encontram abertas em VR

Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 10:06 horas

Destaques participarão de exposição virtual e presencial em vários pontos da cidade

Volta Redonda- Um dos eventos mais importantes do calendário cultural do município e respeitado em todo Brasil, o Salão de Humor de Volta Redonda, já está com as inscrições abertas para a sua 31ª edição.

De acordo com a secretaria de Cultura (SMC), a edição deste ano vai premiar nas modalidades Cartoon, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da premiação para a categoria Melhor de Volta Redonda. A participação é gratuita e está aberta a artistas de todo o País.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que, como nos anos de 2018 e de 2020 o evento não foi realizado, foi priorizada a edição de 2021 para que a tradição do Salão de Humor não se perdesse com o passar dos anos.

“Outro ponto importante é que a realização do Salão de Humor ajuda a fomentar a economia criativa e o setor artístico que está sendo muito atingido pelo momento atual de pandemia”, ressaltou Anderson.

Por conta da pandemia de Covid-19, o evento deste ano terá adaptações para realização das etapas necessárias de forma online, garantindo a segurança, porém um alcance ainda maior e a votação do público externo através de meios eletrônicos.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 6 de julho, exclusivamente através do e-mail salaodohumorvr@gmail.com. Cada concorrente poderá inscrever até três trabalhos. Alem disso, os nascidos e/ou residentes de Volta Redonda poderão ainda se inscrever na categoria “Melhor de Volta Redonda”, que neste ano tem o tema ‘Meio Ambiente e Consumo Consciente.

Serão conferidos cinco prêmios no valor total de R$ 11,5 mil para os primeiros lugares de cada categoria. Os destaques do Salão de Humor serão expostos em uma galeria online, além de forma presencial no Espaço das Artes Zélia Arbex e em vários pontos estratégicos da cidade.

Todas as informações sobre o Salão de Humor estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da secretaria de Cultura: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/ .