Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 11:31 horas

Itatiaia- Os interessados em participar do Festival de Música Online de Itatiaia que ainda não se inscreveram, agora terão mais tempo, é que a Prefeitura de Itatiaia prorrogou as inscrições para o Festival.

As inscrições, que se encerrariam nesta sexta-feira, dia 04, foram prorrogadas até o dia 14 de junho.

Para participar os interessados podem se inscrever através do email: [email protected] ou pelo formulário de inscrição disponibilizado no Google Forms no endereço eletrônico https://forms.gle/ue9WiiDcpcys5Twr9

De acordo com a prefeitura, poderão se inscrever somente moradores de Itatiaia com idade igual ou superior a 16 anos. No caso dos menores de idade, os pais deverão preencher um termo de autorização que será disponibilizado na Superintendência de Eventos, localizada na sede a Prefeitura (Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro).

Segundo o regulamento, a seleção será realizada por um júri técnico e acontecerá em duas etapas. Na primeira fase classificatória, serão selecionados os 30 melhores intérpretes.

Já na segunda serão apontados os 10 intérpretes finalistas que concorrerão a premiação máxima, por meio de votação popular na página oficial do Festival.

A votação será por meio de curtidas nos vídeos das canções dos candidatos que estarão disponíveis na página Festival de Música de Itatiaia, no Facebook.

Os cinco primeiros classificados serão premiados com valores de R$ 5 mil, R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil reais, respectivamente. Também haverá uma gratificação no valor de R$ 350,00 para os classificados do 6º ao 30º lugar.

Além da premiação em dinheiro, os vencedores ganharão bolsas de estudos no curso de inglês KNN que serão de 60% para o primeiro classificado, 50% para o segundo e terceiros classificados e de 40% para os que classificarem entre o quarto e trigésimo lugar.

Rádio Roquete Pinto

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Rádio Roquete Pinto, do Governo do Estado, os três primeiros classificados terão ainda a oportunidade de ter as suas canções tocadas na emissora.

O regulamento completo do Festival pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Itatiaia no endereço www.itatiaia.rj.gov.br .