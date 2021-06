Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 09:20 horas

Volta Redonda- Para quem está em busca de uma oportunidade para participar das atividades oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, a oportunidade já chegou.

É que estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de capacitação em plataformas de design para artistas e artesãos de Volta Redonda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), as oficinas serão ministradas de forma online pelos alunos dos cursos de Design do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) e tem como objetivo mostrar detalhes das principais plataformas que estão sendo usadas no mercado.

Segundo a coordenadora do Programa de Formação Cultural, Clarice Netto, as oficinas fazem parte do Programa de Formação Cultural lançado pela secretaria de Cultura, com o intuito de oferecer conteúdo atualizado e de capacitação para os artistas e artesãos do município, para poder ajudar eles na inserção do mercado de trabalho.

“A parceria com uma instituição de ensino é de grande importância, porque a gente entende que a cultura e a educação devem caminhar sempre juntas. Oportunizar esse espaço para nossos artistas e fazedores de cultura junto com o UniFOA é um grande ganho para classe artística”, explicou Clarice Netto.

Já foram realizadas duas lives que marcaram a abertura do projeto nos dias 10 e 17 de junho, com os temas: A Importância do Portfólio para os Artistas e Direito Autoral para Artistas. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou que a parceria será estendida a outras instituições de ensino.

“A ideia é trazer palestrantes, profissionais da área para falar de diversos assuntos, fazer oficinas. Queremos estar cada vez mais próximos dos artistas e ajudá-los a desenvolverem seus trabalhos”, afirmou Anderson.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas através do link https://bit.ly/3zwD814 até o dia de cada oficina. As capacitações acontecerão as segundas e quintas-feiras, e o projeto é coordenado pela professora Patrícia Rocha, coordenadora do curso de Design do UniFOA.

Confira a programação:

– Segunda-feira, 21 de junho

19h30 – BEHANCE – Murilo José

https://bit.ly/2UglSgr

– Quinta-feira, 24 de junho

19h – INSTAGRAM – Gabriel Siqueira

https://bit.ly/35xiujG

– Segunda-feira, 28 de junho

17h30 – INSTAGRAM – Ronaldo Alves

https://bit.ly/3qclhbC

19h – WORD/PDF – Caio Alves

https://bit.ly/3q4Pwkr

– Quinta-feira, 1º de julho

17h30 – WIX – Marcos Mitsuyasu

https://bit.ly/3iON0gB

19h – CANVAS – Mylena Andrade

https://bit.ly/3gyxQe0