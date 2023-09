Instituto Brasileiro de Museus promove ‘Primavera dos Museus’ em Volta Redonda

Volta Redonda – O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promove a partir desta segunda (18) a 17ª edição da “Primavera dos Museus” em Volta Redonda. O evento tem o apoio do Ministério da Cultura, Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, Clube Fotofilatélico e adesão de diversas instituições brasileiras. O tema será “Memória e Democracia”. As atividades começam as 18 horas de segunda-feira, no Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, que funciona no mesmo local do Clube Fotofilatélico, na Rua 21, na Vila Santa Cecília.

O Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro integra essa rede cultural com diversas atividades. Sob produção de Luciana Candioto e curadoria de Angela do Bem, o evento será marcado por exposições de fotos, projeções de filme, debate e visitações guiadas que oferecem uma visão profunda da relação entre memória e democracia no contexto brasileiro.

A cerimônia de abertura acontecerá na segunda-feira, 18 de setembro, às 18h, e contará com convidados especiais, apresentações culturais e uma visão geral do programa da Primavera dos Museus. De acordo com a presidente do Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, Kikah Monteiro, “A 17ª Primavera dos Museus é um convite à reflexão profunda sobre nossa história e os valores democráticos que moldam nossa nação. É um momento de aprendizagem coletiva e de celebração das memórias que nos trouxeram quem somos hoje. Convidamos todas as escolas para se unirem a nós nesta jornada de conhecimento e reflexão, pois é através do entendimento do passado que construímos um futuro mais justo e igualitário para todos.”

Atividades:

Dia 18

Exposição “Amazônia” de Sebastião Salgado: Uma seleção especial da famosa mostra de Sebastião Salgado, capturando a beleza e os desafios da Amazônia.

Exposição da Coleção “O Lingote”: Uma coleção rara de jornais informativos da CSN, abrangendo a década de 1950 a 1960.

“A Greve de 1988 na CSN e o Massacre dos Trabalhadores”

“Paradas LGBTI no Sul Fluminense”: Curadoria de Natã Teixeira, uma mini exposição que narra a história das 9 edições das Paradas LGBTI e os marcos históricos dos últimos 10 anos da primeira ONG com foco no público LGBTI no Médio Paraíba.

Cine Clube: Projeção do longa “1988: Uma Greve, Corações e Mentes”, dirigido por Erasmo Quiricci.esta exposição explora os eventos históricos e as lutas dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional.

Roda de Conversa – Mediadores Erasmo Quirici e Dodora Mota:

Discussões sobre a criação da cidade como uma “cidade-empresa” e o contexto nacional das lutas operárias, culminando na primeira greve dos metalúrgicos da CSN em 1984.

Dia 19

Visitação: A partir das 10h.

Cine Clube: Às 18h, exibição da segunda parte do longa “1988: Uma Greve, Corações e Mentes”, dirigida por Erasmo Quiricci.

Roda de Conversa – Às 19h30: Debates sobre pertencimento, dualidade de poder e democracia participativa, com foco em assembleias operárias como principais formas de participação popular e lutas operárias da década de 1980.

Dia 20

Visitações

Dia 21

Roda de Conversa – Quinta-feira às 18h, mediada por Natã Teixeira: “Memórias da População LGBTI no Sul Fluminense”.

Serviço

A 17ª Primavera dos Museus é um evento aberto ao público, e todos estão convidados a participar. As atividades acontecerão no Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, localizado na R. Dezenove, 21 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ

Visitações de escolas e grupos acontecerão a partir de terça-feira, de 10h as 17h e podem ser agendadas através do contato (24) 99932-4489

Sobre o Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro

Em 8 de maio de 2012, comemorando seus 58 anos, o Clube fotofilatélico de Volta Redonda inaugurou, em sua sede, o Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, que é reconhecido e cadastrado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) e pela Superintendência de Museus da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Conta com acervo histórico da industrialização brasileira.