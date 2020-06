Instituto Dagaz realiza campanha #fiqueemcasa

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 20:03 horas

Volta Redonda – A Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas – Instituto Dagaz, vem trabalhando pela IV Bienal do Livro, por meio de sua página nas redes sociais. Na página Bienal do Livro – VR, no Facebook, estão realizando a campanha “Livro sua melhor companhia”, para incentivar a boa leitura durante esse período da pandemia e de necessidade de isolamento social. São sorteados livros atuais e de excelente conteúdo.

Para participar é necessário acessar a página da Bienal do Livro – VR e usar nos comentários a hastag: #IVbienaldolivrodolivrodevoltaredonda. Os sorteios e o anúncio do livro novo acontecem às segundas-feiras, às 19h, no perfil do Instituto Dagaz, no Facebook e simultaneamente no Instragram.

– Após cada sorteio lançamos o próximo título e durante a semana, realizamos as chamadas para o próximo livro contando um pouco da resenha. Este trabalho é para fortalecer a permanência em casa para a luta contra a Covid-19. Nosso primeiro sorteio aconteceu dia 25 de maio, com o livro “Ayrton, o Herói Revelado”, de Ernesto Rodrigues. A contemplada foi Jussara de Almeida, da cidade de Vassouras. Ficamos impressionadas com o sucesso da campanha, pessoas de vários estados e cidades participaram. Nós vamos continuar com a promoção até quando durar o processo de isolamento social. Esperamos combater o vírus com a arte e consciência da importância de se ficar em casa – disse Marinez Fernandes, gestora do Instituto Dagaz.

Serviço

https://www.instagram.com/bienaldolivrovr/