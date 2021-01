Integrantes da nova formação do trio ‘As Sublimes’ são anunciadas

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 17:00 horas

Cantoras são de Barra Mansa e Volta Redonda

Sul Fluminense – Foram dois meses de audições. Um com audições individuais e o outro já em trios. A RH Soluções Artísticas anunciou em março do ano passado as abertura das inscrições para o processo seletivo que buscava trazer a nova formação do trio ‘As Sublimes’, que fez sucesso nos anos 90 e teve Isabel Fillardis, Karla Prietto, Lilian Valeska e Flávia Santana em suas primeiras formações. Agora, Rodrigo Hallvys, proprietário da RHSA e detentor da marca registrada que leva o nome do grupo, decidiu abrir oportunidade para cantoras da região Sul Fluminense e as vencedoras são Ciça Reis, Dudda Olive e Jess Araujo, que assumem a responsabilidade de seguir o legado, a arte e todo o glamour trazido pelas antigas formações, que se tornaram referência por serem o único grupo musical brasileiro formado apenas por mulheres negras a conquistar projeção midiática no país.

– Minha história com As Sublimes já tem vinte e sete anos. Iniciou quando a primeira formação foi lançada. Eu era fã. Com o tempo conheci as antigas cantoras, que sempre me encheram de carinho. Daí, tornei-me proprietário da marca, passamos um tempo com apresentações em rodízio das antigas formações e agora estamos com a nova. Foi uma forma de abrirmos mais uma oportunidade de trabalho para artistas da região e todo mundo está aprovando a ideia. As novas cantoras foram bem recebidas pelo público nas redes sociais e já iniciamos os trabalhos – detalha Rodrigo Hallvys, que teve apoio cultural do Gacemss para o anúncio das novas Sublimes.

Agora, as cantoras passarão quatro meses tendo aulas de harmonização vocal, dança, intepretação, FitDance para trabalhar o cardiorrespiratório e a sincronia entre canto e dança, Língua Portuguesa para redes sociais, Línguas Inglesa e Espanhola, etiqueta, modelagem, maquiagem e simulados de entrevistas para criar estrutura emocional e fôlego para enfrentarem agenda de shows. “Elas já harmonizam naturalmente e isso emocionou a equipe inteira que estava presente na audição final. O trabalho de harmonização que está acontecendo é para abrir ainda mais a voz de cada uma, Elas estão nas mãos de Cláudio Quirino, que é um profissional de quilate e já começou o processo de construção”, comenta Rodrigo.

Repertório de shows, figurinos, arranjos musicais e novas músicas já estão sendo preparadas e ainda neste ano As Sublimes trarão sua arte a público de forma oficial. Enquanto isso o público pode acompanhar tudo através do Instagram @assublimes e do site www.assublimes.com.br