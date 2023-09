‘Inverno #TôNoRio’ chega a Barra do Piraí

Barra do Piraí – Após passar por diversas cidades do Rio de Janeiro, o “Inverno #TôNoRio” chega em Barra do Piraí. De quinta-feira (07), até domingo (10), a Praça Nilo Peçanha irá receber diversas atrações durante a tarde e noite que prometem movimentar o centro da cidade. Esse é um projeto de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí, o evento acontece gratuitamente no contêiner instalado na praça. O projeto é coordenado pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

O primeiro dia de evento acontece no feriado, 07 de setembro, a partir das 17 horas quando será exibido um dos filmes premiados no Festival de Cinema de Vassouras, no Vale do Café. Após a mostra de filmes, às 18h30min, o Galanteador do Forró abre a noite de shows e agita o palco do “Tô No Rio”. Para fechar o primeiro dia, Adilson Silva faz uma super apresentação às 21 horas.

No segundo dia de evento, a música fica garantida pelo grupo Of Samba, que a partir das 21 horas sobe no palco. Já no sábado, no mesmo horário, o conhecido Ultravolts fica responsável por agitar a cidade. E para encerrar o evento, no dia 10, a banda PMPO toca estilos variados que prometem movimentar o final de domingo.

O secretário de Turismo e Cultura da cidade, Jair Ferreira Borges, expôs a importância da promoção de eventos da esfera estadual em conjunto com a municipal. “Uma ação do Governo do Estado, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, que promove e divulga o turismo no Centro da cidade é um grande feito! Barra do Piraí é uma cidade com um potencial turístico imenso, essa é uma área que movimenta milhões de reais em todo Brasil, então investir nesse setor é crucial para o desenvolvimento da cidade. Isso sem mencionar como esse tipo de evento movimenta o comércio local, todos saem beneficiados”.

O prefeito Mario Esteves, grande apoiador do setor turístico, comentou sobre a realização do evento. “Trabalhar na execução de projetos como esse é uma forma de investimento no setor. A movimentação na economia, no comércio, na cidade como um todo é uma forma de geração de renda para o local. O compromisso da atual administração é impulsionar o desenvolvimento, sempre como foco no crescimento da cidade, unindo o âmbito de governo estadual com o municipal”, afirma o prefeito.