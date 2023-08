Inverno #tônoRio chega a Pinheiral nesta sexta-feira

Pinheiral – Pinheiral será o anfitrião da edição de inverno do projeto #tônoRio. A partir desta sexta-feira (25), a versão itinerante do projeto de destinação turística, estará nas praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro, para três dias de programação musical intensa, além de atividades pensadas para entreter o público e divulgar os destinos turísticos do Rio de Janeiro. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio.

Por meio de um estande com fotos e paisagens dos destinos fluminenses, os visitantes podem obter informações sobre as 12 regiões turísticas do estado e assistir a apresentações musicais. A escolha dos destinos itinerantes se baseou nas cidades que mais atraem turistas na temporada de frio.

– As edições do Inverno #tônoRio têm sido um sucesso! Estamos muito felizes com os resultados do projeto em todas as cidades por onde já passamos. A iniciativa traz informações sobre as 12 regiões turísticas e shows de artistas locais, tornando o #tônoRio uma forte atração para a população e para os visitantes, que estiverem na cidade e região neste fim de semana – explica o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A caravana do #tônoRio passará por mais 7 cidades até outubro: Piraí, Barra do Piraí, Três Rios, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Miguel Pereira (confira as datas abaixo).

*Serviço*

Inverno #tônoRio

Local: Praças Brasil e Teixeira Campos, Centro – Pinheiral

Período: 25/8 a 27/8

Programação Inverno #tônoRio: sexta e sábado, a partir das 18h; domingo, a partir das 10h

*Atrações musicais*

Sexta (25/8) – Danilo Andrade – 18h; Jeferson Torres – 20h20; Marcos Russoni – 22h40

Sábado (26/8) – F. Samba – 18h; Gustavo Sabença – 20h20; Márcia Gomes – 22h40

Domingo (278) – Nandão – 10h30; Silvio Nogueira – 16h; Rebecca Dias 18h30

*Próximas cidades*

Piraí – 31 de agosto a 3 de setembro

Barra do Piraí – 7 a 10 de setembro

Três Rios – 14 a 17 de setembro

Nova Friburgo – 21 a 24 de setembro

Teresópolis – 28 de setembro a 1º de outubro

Petrópolis – 5 a 8 de outubro

Miguel Pereira – 12 a 15 de outubro